Az épület felújítási munkái miatt május 15-ével bezár a Ladics-ház – tájékoztatott a kiállítóhelyet is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Fekete-Dombi Ildikó elmondta, a vidéki polgári életet páratlan módon bemutató hagyatéknak helyet adó épület rekonstrukciós munkái június elején kezdődnek.

A két héttel korábbi bezárást a ház berendezésének kipakolása indokolja; a múzeumi szakembereknek ennyi idejük lesz a hozzávetőleg 170 köbméternyi, több mint száz bútor és mintegy ezer porcelán, szőnyeg, festmény és dísztárgy raktári elhelyezésére.

– Izgatottan várjuk a felújítást, amely nem pusztán az épület állagmegóvását, vizesblokkok kialakítását és a jegypénztár modernizálását jelenti, de megújul a Ladics család hagyatékát bemutató tárlat is – fogalmazott Fekete-Dombi Ildikó. A rekonstrukcióval a téli időszakban is folyamatosan látogatható lesz a hideg időben eddig csak telefonos bejelentkezést követően megtekinthető ház. Hozzátette, interaktív módon nyújtanak majd bővebb ismereteket az eddig is megtekinthető enteriőrökről és azok berendezési tárgyairól, ám törekedtek arra, hogy a szobák hangulata és látványa ne változzon, vagyis nem újabb installációk térbe helyezésében gondolkodnak.