Rengeteg emlék tört elő a Balassi egykori néptáncosából, aki 18 esztendősen hagyta el a várost, és költözött Budapestre. Édesanyja volt Petrovszki, mégpedig az 1868-ban létesített tanya építőjének, a kétszázegy éve született Petrovszki Andrásnak a leszármazottja.

– Én 1933. december 26-án születtem a tanyán, és gyerekként innen jártam gyalog iskolába, ami főként a téli hidegben volt nagyon messze – mesélte. – A Balassiban táncoltam, Bor Miklós oktatott sok társammal együtt. Nagyon jó híre volt a fővárosban is a Balassinak, és egyszer eljöttek Budapestről azért, hogy nyolc táncost a Rendőr Együttesbe vigyenek. Engem is kiválasztottak. Aztán a Honvéd Együttesbe kerültem, később oktattam is a táncot, még 80 évesen is. Csodálatos pályát tudhatok magam mögött, a fél világot bejárhattam. Nyugdíjasként a Vígszínházban foglalkoztattak, főként kisebb szerepeket, köztük táncosokat kaptam.

Fotó: Bencsik Ádám

Janó bácsi beszélt arról, hogy az ebédre elkészített brindzás haluska is a gyermekkorát idézte fel, miként az egész tanya berendezése.

– Olvastam arról, hogy akik már jártak a Petrovszki-tanyán a tavalyi átadás előtt, azt mondták, igazi gyöngyszem a kisréti földterület közepén, erő, kisugárzás van benne. Én is így éreztem, és érzem most is, jólesett, hogy hozzám hasonlóan mások is így vélekedtek – hangsúlyozta Péli János. – Bartolák Máriának nem tudom eléggé megköszönni, hogy ilyen szépen felújította az épületet, visszaadta a tanya egykori hangulatát. Nekem pedig egy csodálatos napot szerzett.

Bartolák Mária elmondta, miután megvásárolták az ingatlant, nagy meglepetésére kiderült, hogy a szépapja volt Petrovszki András.

– Anyai ágon én is Petrovszki vagyok, és a családfakutatásunk során bizonyosodott be, hogy a hatodik generációhoz tartozom. Szépapám 1822-ben született, és 1889-ben hunyt el, földműveléssel foglalkozott, gazdálkodott – mesélte Bartolák Mária. – Az épületben többek között található egy tisztaszoba – az akkori szokásoknak megfelelően –, egy kisszoba, konyha, kamra. Fürdőszobát is kialakítottunk, a szabadkéményt pedig újra működésbe hoztuk. Akik ellátogatnak ide, betekintést nyerhetnek abba, hogy miként is éltek ezen a tájon egykoron, az 1800-as években a családok. Ez egy igazi paraszti kialakítású tanya, míg a Haluskaház polgáriasabb, ugyanakkor ott is őrizzük a hagyományokat.