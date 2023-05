Komoly, összehangolt szervezéssel igyekeztek a lakosság figyelmét jótékony célokra is felhívni, miközben a gyerekek kerültek a fókuszba a gyermeknapon Battonyán. Babafa ültetése is része volt a szombati programnak (2022-ben született gyermeknek a tiszteletére); főzőversenyt is hirdettek (10 csapat nevezett); felléptek a helyi gyermekközösségek, bemutatók váltották egymást a színpadon; Hevesi Imre is nagy sikert aratott.

Kocsikáztatták a gyerekeket.

A Jókai Színház művészei szintén Battonyára érkeztek. Lehetett kocsikázni; arcfestőknél átváltozni. Egy önzetlen felajánló friss hazai földiepret vitt a gyerekeknek.

Minnie és Mickey egerekkel lehetett fotózkodni.

A Battonyai Közművelődési Nonprofit Kft. és az önkormányzat közös szervezésében megvalósult program keretében ingyenesen lehetett a rodeobikát kipróbálni, az ugrálóvárakat tesztelni sok egyéb szórakoztató, játékos lehetőség mellett.

Nagyon sokan várták Bódi Guszti koncertjét. Fotó: Facebook

A szombati napon több zenés műsor is a főtérre vontotta a legfiatalabbaktól a középkorosztályon át a nézőket. A pünkösdi forgatagban a legnagyobb várakozás Bódi Csabi érkezését övezte. Jött, énekelt s megénekeltette, megtáncoltatta a battonyaiakat - fantasztikus hangulatot varázsolt a főtérre.

A fiatalok nagy kedvence (ESSEMM) is fellépője volt a pünkösdi forgatagnak. Retro diszkóval ért véget vasárnap hajnalra a program.