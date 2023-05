A Harangozó testvérek úgy gondolták, jobban nézne ki a csecsemő- és gyermekosztály nővérpultja előtti fal, ha színes és vidám lenne.

Orosházán, a Kossuth Lajos utcában működő Bézier Studió két tulajdonosa, Harangozó Krisztián és Harangozó Milán kereste meg a kórházat, hogy a gyermekosztályra készítenének faldekorációt.

– Mint helyi vállalkozók, szerettünk volna mi is beletenni valamit a "nagy közösbe" a magunk módján. Márciusban megszületett a kislányom, feleségem pedig a várandóssága alatt a Dr. László Elek Kórházba járt terhesgondozásra, érzelmileg is van kötődésem az intézményhez. Emellett labdarúgó edzőként is nagyon sokat vagyok gyerekekkel, így adta magát, hogy a gyermekosztályra készítsünk valami színeset, vidámat, ami a bent gyógyuló gyerekeknek mosolyt csal az arcára – fogalmazta meg a felajánlás ötletét Harangozó Krisztián.

A választás végül a nővérpult előtti, 7,5 négyzetméteres felületre esett, hiszen ezt mindenki látja. Az elkészült fali dekoráció pedig valóban vidám és színes lett. Az osztályon gyógyuló gyerekek, szüleik, a gyógyítók hálásak a látványért, a felajánlásért.