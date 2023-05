Mohácsi Klaudia nem véletlenül nyerte el a zsűri tetszését a tavalyi mézkirálynő-választáson. Méhészkedő család sarja, aki komolyan is gondolja küldetését királynőként. Már az apai nagyapja is méhészkedett, ezt örökölte meg édesapja, aki bevonta kislányát a könnyebb munkákba, napjainkban Klaudia is méhészkedik.

A mindennapi munkái mellett kitalálta, miként, hogyan s kik körében népszerűsíthetné a leghatékonyabban a mézet, a méhészkedést. Huszonöt állomásos (lesz az még több is!) országjárásra indult, a kecskeméti ovisok körében már nagy sikert aratott.

Felkeresi a vármegyék székhelyein valamelyik zöld óvodát, de más településekre is eljut. Látogatásának az a célja, hogy már a legkisebbek is megismerjék a méhészkedés eszközeit, a védőruházatot, kóstolhassanak mézeket. Szeretné a kiváló magyar méz sokoldalúságát propagálni Klaudia, hiszen az egészségmegóvásban, a szépségápolásban, a gasztronómiában, a gyógyászatban (sebkezelés például) remekül lehet felhasználni.

– A tudásom mellé támogatók jóvoltából viszek olyan játék kaptárakat, amiket az óvodáknak ajándékozok. Ezeket az almáskamarási önkormányzat asztalosüzemében készítették, amiért köszönettel tartozok. De mások is e jó ügy mellé álltak, például a Magyar Professzionális Méhészek Egyesülete, az Országos Magyar Méhész Egyesület, több vállalkozó. Segítségükkel megtelik az az utánfutó, amin szállítok a méhészkedéshez használatos védőkesztyűket, kalapokat, szintén gyermek méretű kivitelben és ezek szintén az óvodák játékkészleteit gyarapítják majd – sorolta indulás előtt Klaudia, aki egy mesés foglalkozással is meglepi az óvodákat, amelyeket az önkormányzatok ajánlásával felkeres.

– Sári, a méhecske című mesém főhősén keresztül mutatom be a gyerekeknek a méhek életét. A mesélés remélem jó ízű beszélgetéssé alakul az ovikban. Minden vármegyében felveszem a kapcsolatot a méhész szaktanácsadókkal, a lovagrendekkel, ők is segítik országjáró küldetésemet látványkaptárral, egyéb eszközök bemutatásával – mondta a királynő, aki kedden Debrecen felé vette az irányt utánfutójával.

Érdemes figyelni a Magyarország Mézkirálynője és Udvarhölgyei oldalt a közösségi oldalon is. Ott Klaudia útvonala követhető és nyereményjátékkal is várja a látogatókat, hiszen ennek az oldalnak is az a célja, hogy a méz és egyéb méhészeti termékeket népszerűsítése.