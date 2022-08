A Jászság fővárosában a szakmai zsűri idén tíz jelölt közül választotta ki a mézkirálynőt. Döntésük alapján a nagykamarási Mohácsi Klaudia fejére került a korona, aki egy éven keresztül képviseli a hazai méhésztársadalmat és népszerűsíti a magyar mézet, méhészeti termékeket. Klaudia apai nagyapja is méhészkedett, ezt örökölte meg édesapja, aki bevonta kislányát a könnyebb munkákba. Klaudia így emlékezett vissza ezekre az évekre.

Forrás: Pesti József

– Nagyon féltem a méhektől, de a pergetésben szívesen részt vettem. Úgy gondoltam, a méhészkedés férfias munka. Egyszer érkezett hozzánk egy méhegészségügyi ellenőr, egy hölgy, aki csupán pár évvel volt nálam idősebb. Nem volt otthon édesapám, felvettem a védőruhát, és én kísértem el a méhcsaládjainkhoz. Ezután lett nekem is tíz családom. Az is igaz, a szüleim nem erőltették a méhészkedést, de arról szó volt otthon, hogy jól jöhet kiegészítő jövedelemként. Másrészt tudtam, apukám szeretné, ha valaki tovább vinné a családi örökséget. Anyukámtól kaptam az első védőruhámat. Ma már tudom, a szúrást azon keresztül is megérezni, de nincs bennem félsz. És azóta már nekem is gyarapodott az állományom, 40 méhcsaládomra büszke vagyok – sorolta kezdőlépéseit Klaudia, akinek családja gyakran lapozgatta a méhészek szaklapját és többször szoba került, egyszer belőle is lehetne királynő.