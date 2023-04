A dékán elmondta, a kurzuson a magyar hallgatókon kívül lett, litván, román és bolgár diákok is részt vesznek, a mentortanárokkal együtt összesen ötvenen.

– Öt csapatra osztva dolgoznak, a fő témát a „világpolgárság” adja. Egy ír mentor és előadó közreműködésével interaktív, gondolatébresztő workshopokon vesznek részt a hallgatók, akik már két hónapja bekapcsolódtak a képzés online részébe – sorolta dr. Árpási Zoltán. Hozzátette, az egyetem kollégiumában elszállásolt külföldi vendégeknek meglepetésekkel is készülnek, kulturális és városnéző programokat, gálavacsorát szerveznek számukra, sőt Békéscsaba polgármestere is köszönti majd őket. Mint mondta, a cél nem csupán a 21. század kihívásainak – a gazdasági válságnak, a migrációnak, a klímaváltozásnak – megvitatása, hanem az ismerkedés, a kapcsolatépítés is.