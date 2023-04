Több mint tíz évvel ezelőtt indult el a Békéscsabai Jókai Színház szervezésében a 24 órás versfolyam, melyet Fekete Péter korábbi színházigazgató álmodott meg. Az idei esemény ezen a szerdán 12 órakor kezdődik, a program szervezője Tege Antal.

A szervező bemutatta, ilyenkor a színház felkéri a kulturális társintézményeket és az egyéb nagyobb helyi intézményeket, továbbá a helyi közéleti személyiségeket, hogy egy fél órának, egy órának legyenek a házigazdái. Ezt az időintervallumot minden intézmény a saját vendégeivel töltheti ki, akik folyamatosan verset olvasnak. A program, ahogy a neve is tartalmazza, 24 órán át tart, így emlékszik a Jókai Színház a magyar költészet napjára.

Tege Antal ismertette, a korábbi években egy kisebb teremben tartották a programot, azonban most annyi iskola és óvoda csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy ezúttal beviszik a rendezvényt a Sík Ferenc Kamaraszínházba, ennek köszönhetően idén még többen tudják majd élőben is nézni és hallgatni a verseket. Természetesen, aki nem tud személyesen ellátogatni a színházba, az sem marad le az eseményről, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan idén is folyamatosan élőben közvetíti az előadásokat a Jókai Színház a Facebook-oldalán, amit bárki követhet.

A rendezvényt Zalai Mihály, Békés Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke nyitja majd meg, vele érkeznek az orosházi iskolások elsőként verset olvasni.

A programban a többek között részt vesz a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Békés Megyei Könyvtár, a Munkácsy Mihály Múzeum, a Bárka Folyóirat és a Körös Irodalmi Társaság is.

Este fél hattól hat óráig Szarvas Péter polgármester és az önkormányzat képviselői is jelen lesznek az eseményen, ebben az időintervallumban lesz lehetősége azoknak a csabai, megyei embereknek is egyénileg verset olvasni, akik korábban jelentkeztek. A színitanház József Attila szavalóversenye is a program részét képezi, és természetesen a Jókai Színház színművészei is hallhatóak lesznek 1-1 órában. Végül csütörtökön délben Herczeg Tamás országgyűlési képviselő zárja a rendezvényt.

Tekintettel arra, hogy idén emlékezünk Petőfi Sándor születésének 200 évfordulójára, így a szervezők arra kérték a résztvevőket, hogy amennyiben lehetséges, főleg Petőfi verseket szavaljanak.

Tege Antal arról is beszélt, hogy tapasztalatai szerint még mindig népszerű a versolvasás, annak ellenére is, hogy korábban sokan úgy gondolták, az internet és a közösségi média térnyerése miatt eltörpül majd a szerepe. A költészet és irodalom létjogosultságát az is mutatja, hogy jelenleg a könyvkiadás és könyvvásárlás is virágkorát éli.