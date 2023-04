Pribelszi Péterné intézményvezető elmondta, a hagyományápolás jegyében felállították a csoportok egyéni és közös tojásfáját; élő aranyesőre, barkaágakra helyezték a kézzel készített – berzselt, anyaggal bevont, írókázott – díszeket.

– A gyerekek verseket tanultak, kézműveskedtek. Nyuszit is simogathattak, néhányan behozták „látogatóba” otthon gondozott kisállataikat, ami idén is nagy élményt jelentett – sorolta az intézményvezető, hozzátéve, az óvodapedagógusok a csoportszobákat és a folyosót is ünneplőbe öltöztették, az udvarra a fából faragott dekorációkat is kihelyezték.

A nagycsoportosok szerdán öltöztek ünneplőbe; a fiúk meglocsolták a lányokat, akik tojással hálálták meg az illatos kölnivizet. Közben megérkezett a húsvéti nyuszi is: az udvaron kis kosarakkal szaladtak körbe a gyerekek, hogy megkeressék az elrejtett csokoládétojásokat.