A BVMPSZ elnöke arról szólt arról is, hogy az önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal is együtt dolgoznak a települési közbiztonság érdekében. Ennek kapcsán kiemelte, Békés biztonságos vármegyének számít. A közel jövővel kapcsolatban elmondta, fontos céljuknak tekintik a közlekedésbiztonság erősítését, a kerékpáros balesetek csökkentését, illetve a rolleresekre ugyancsak figyelnek majd. Emellett a vasútbiztonság ugyancsak kiemelt terület.

A megyei szövetség a Belügyminisztériumtól 34 millió forintos normatív támogatásban részesült, aminek közel 90 százalékát az egyesületek kapták. A támogatásokra minden esetben a pénzügyi bizottság tett javaslatot a törvényi szabályozásnak és a belügyminisztériumi rendeletnek megfelelően, majd a végső szót a közgyűlés mondta ki. Plusztámogatás is adható kérelem alapján, amiben 200 ezer forintig a szövetség is elnöke is dönthet, de – hangsúlyozta Gyarmati Sándor – mindig az elnökséggel közösen szokott határozni. Tavaly a megyei polgárőrnapot Békés-Dánfokon tartották, ahogy idén is ott rendezik majd.

Az Országos Polgárőr Szövetség támogatásával környezetvédelmi tábort hívtak életre Békésen, illetve az OPSZ-től bűnmegelőzési program megvalósítására is támogatást kaptak.