Józsi bácsi korát meghazudtolta: ő fogadta a köszöntőket, majd búcsúzáskor az utcáig kikísért, úgy integetett utánunk. Mi pedig megígértük, jövőre is jövünk közösen ünnepelni.

Sódar Józsefet 100. születésnapján ismertük meg, akkor jártunk nála először. Akkor is végtelenül jó házigazdának bizonyult. Így volt ez idén is, immáron a 103. születésnapján. Varga Gábor polgármestert kísértük el, aki díszoklevelet adott át és egy ajándékkosárral kedveskedett a település legidősebb polgárának, akivel együtt ünnepelt kedden két gyermeke is. Ők Battonyáról és Biharkeresztesről érkeztek haza e jeles alkalomból. És bekopogott a mindennapos látogató is, Zsótér Ferencné, aki gondozóként Józsi bácsi minden kérését teljesíti, s közben nagyokat beszélgetnek. Mert az idős embert minden is érdekli. Igaz, a hallása megkopott, de ez nem hátráltatja őt abban, hogy hasznossá tegye magát.

Az 1920. április 25-én született Józsi bácsit ha a hosszú élet titkáról faggatják, ő, maga is széttárja a kezét, nem is érti, hogy a korosztályából már mindenki eltávozott, s ő még itt van. Szerencsére az egészségével semmi probléma. Állítólag nem volt ő soha erős fizikumú, de dolgos-szorgos emberként élte le úgy az életét, hogy semmi káros szenvedélynek nem hódolt. Szomorúság akkor költözik a szívébe, ha elhunyt, drága feleségére gondol, akivel két gyermeket neveltek fel: Máriát és Jánost. Ők napi rendszerességgel hívják, s agitálják költözzön hozzájuk... Józsi bácsi a maradás mellett döntött. S hogy ne unatkozzon, olvasgat, szeret tévézni. És valóban, alkalmanként a boltban is lehet vele találkozni. Isten éltesse Sódar Józsi bácsit 103. születésnapján!