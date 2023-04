A fórumon Moldován Attila, a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat műszaki ellenőre és tervezője köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, immár harmadik alkalommal tartják meg utcafórumukat a beruházással kapcsolatban. Kifejtette a szarvasi önkormányzat 500 millió forintos európai uniós vissza nem térítendő támogatást nyert el erre a fejlesztésre, a kivitelező pedig a Bólem Építőipari Kft. A kivitelezés bruttó bekerülési költsége 418 millió forint, a befejezési határideje 2023. szeptember 7., tehát három hónap van hátra a munkálatokból a szerződés szerint.

A műszaki ellenőrtől megtudtuk, az érintett utcákban közel 11 kilométer hosszon épül meg csapadékvíz-elvezető rendszer, amelynek befogadója a közeli, Martinovics utcai záportározó lesz. Ezentúl a projektbe került a városhoz közeli Maczó-laposi átemelő szivattyú cseréje is. Részletezte, a Dózsa György utca teljes hosszán, mindkét oldalon zárt csapadék csatornát létesítenek, 3330 méter hosszon, a Tessedik Sámuel utcában a déli oldalon szintén zárt rendszer lesz, a Béke és a Martinovics utca között. A csatornák hossza itt 2759 méter. az Arany János utcában a déli oldalon végig zárt csatorna épül, 1711 méter hosszon, a Vajda Péter utcában mindkét oldalon zárt rendszer lesz, 1950 méteren. Érintik továbbá a munkálatok a Szent László utcát is, amelynek keleti oldalában 553 méter csatorna épül, illetve a befogató miatt a Martinovics utcán is lesz 295 méter csatorna. A város túlsó oldalán pedig érintett a Budai Nagy Antal utca és a Lehel utca érintett, 590 méter hosszon.

Moldován Attila hangsúlyozta, a fent említett befejezési határidőre a kivitelezőnek el kell készítenie a csatornát, és az összes érintett bejárót, amit felbontottak, helyre kell állítania. Mindez az utcák ingatlantulajdonosai és lakói számára semmilyen költséggel nem jár. Azonban van egy olyan teendője a lakóknak, ami a csapadék helybentartására irányul, hiszen egyre kevesebb a víz és egyre nagyobb a szárazság.

Ez egyfajta irányelv, amit a kormány határozott meg, és amit Magyarország vízgyűjtési elvének hívunk. Lényege, hogy amelyik ingatlannál kivitelezhető, ott a csapadékvizet helyben kell tartani. Ennek megfelelően az épülő csatornahálózat úgy lett tervezve, hogy az ingatlanok tetejéről származó és lefolyó csapadékmennyiséget tudja befogadni, ám a telkek végéről begyűjtött, és az utcára vezetett csapadékot már nem, mert azzal túlterheltté válna a rendszer.