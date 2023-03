A Túrázz Velem Turista Egyesület elnöke, Komlósi Zoltán elmondta, a csoport a békéscsabai Széchenyi ligetből indult Póstelek irányába az Élővíz-csatorna mentén, majd a túrázók az új Wenckheim-kerékpárúton gyalogoltak végig, érintve Veszeit, Pósteleket és Gerlát. Megnézték a Sikonyi tanyavilágot, a gátőrházat, a gyaloghidat. Visszaérkezés előtt láthatták a Cimbora-fát, a Bandika-fát, a nagyréti tanyákat.

– A megyeszékhelyet és vonzáskörzetét legalább évente egyszer, általában tavasszal bejárjuk, nem kell semmi, csak réteges öltözet, túrabakancs és egy közepes hátizsák enni- és innivalóval, esőkabáttal. Az egyesületünk a belföldieken kívül határon túli túrákat is szervez, általában a Partiumba, Biharba, az Erdélyi-középhegységbe megyünk. Idén készülünk az Alpokba, sőt, a Dolomitokba is. Legközelebb jövő héten, az Alföldi kéktúrán találkozunk, Mórahalom és Kiskunhalas homokos talajú környékét járjuk be 26 kilométeres távon – részletezte Komlósi Zoltán.