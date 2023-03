– Facebook-bejegyzésben vetette fel egy posztoló: egy Gabnai-féle tuskó hogy tud boldogulni, amikor az intelligens cégek becsődölnek? Nem sérti ez, és mi a válasza az adódó kérdésre: tuskó vagy korszakos zseni?

– Nem sért, az elismerő gratulációk mellett naponta kapok hasonló megjegyzéseket. Azt válaszoltam, cáfolhatatlan, hogy egyszerű tuskó vagyok, nincs sok eszem, nincsenek kapcsolataim, helyettük vannak céljaim, elveim, hosszú távú stratégiai elképzeléseim a jövőm minden területén. Az elért eredmények úgyis önmagukért kell, hogy beszéljenek. Ezekből az elmúlt időszakban és terveim szerint a jövőben sem lesz hiány.

– Azt már ön posztolta, szerencsés, hogy Békésben élhet és dolgozhat, ami Monaco vagy Monte Carlo gazdasági erejével is versenyezhet. Nem túlzás, polgárpukkasztás ez?

– Örülök és büszke vagyok arra, hogy Békés megyei vagyok. Meg szeretném mutatni, hogy egy hátrányosnak mondott helyi gazdasági környezet – amennyiben az álmok, a célok a helyükön vannak – ugyanolyan jó helyszín, mint országunk gazdaságilag előrehaladottabbnak tartott megyéi. Én imádom, hogy itt élhetek és az lehetek aki vagyok, nem cserélnék még Cristiano Ronaldóval sem.

– Piti kisvállalkozónak vallja magát, ennek ellenére elévülhetetlen érdemei, eredményei vannak. Felsorolná ezeket?

– Békés megyében elsőként létrehoztunk egy olyan vidéki éttermet Brill Bisztró néven, melyet az akkori legrangosabb étteremkalauzok az ország legszűkebb szakmai élmezőnyébe soroltak. Elnyertük többek között a Magyarország év étterem-tulajdonosa, Magyarország év vidéki étterme címet. Békéscsaba belvárosának első új építésű kereskedelmi szálláshelyét építtettem Hotel Brill néven. Ezzel egy küldetést teljesítettünk, megtörtük az addigi téves elképzelést, miszerint Békéscsabán gazdaságosan szálloda nem működtethető. Békés megye egyetlen privát kézben lévő ipari inkubátorcsarnokát hoztam létre, és a tulajdonomban van, jelenleg hosszú távon Közép-Európa legnagyobb építőipari vállalkozása, a Stavmat bérli. Orosháza – mely szülővárosom – belvárosában az Alföld Szálló lebontását követően 15 évig húzódó szálláshelygondját sikerült megoldanom, egy újonnan épített, 25 szobás belvárosi hotellel, amely jelenleg is a cégem tulajdonában áll. Békés megyében az első olyan vegyes hasznosítású ingatlant építettem, melyben egymás mellett helyet kapnak hotelszobák, apartmanok és bérlakások, melyet jelenleg medencés apartmanokkal bővítünk. Békéscsabán a rendszerváltást követően az első engedélyt kapott önálló bérgarázstömböt építtettem fel. Ugyancsak az első önálló városi bérlakástömböt építtettem a sétálóutca bevezető sarkának telkén egy nagyobb üzlethelyiséggel, melyet Magyarország legnagyobb motorosbolt-hálózata, a SOX Kft. bérel.

– Békéscsabai hotelében egymást érik a korábbi sportpályafutása legrangosabb elismerései. Mi a közös meglátása szerint a sportban és az üzleti életben? Utóbbiban is le kell győzni másokat, át kell rajtuk gázolni, hogy ön legyen a király?

– Egy hónapja jutott eszembe, hogy az én sportolói díjaim anyám padlásán porosodnak már 25 éve. A még egyben maradt darabjaikat leszedtem, és „tárlatot” állítottam ki belőlük a hotelben. Móni, a feleségem azt mondta, ha ezeket a porfogókat ide kiteszem, elválik. Orosházán tradicionális japán kjokusin karatéval kezdtem, majd Szentesre kerültem Brezovai Sándor mesterhez. Innen vonultam be érettségit követően rögtön a másfél éves sorkatonai szolgálatra, shihan Furkó Kálmán kezei alá, az akkori legendás mélységi felderítő zászlóaljhoz. Itt ejtőernyős katona lettem. Innen hívtak be a magyar karateválogatottba. Nemzetközi szintű eredményeim voltak, de úgy éreztem, ki kell, hogy próbáljam magam a show-szerű, ringben zajló küzdelmekben. Huszonhat évesen sportágat váltottam, jött is mindjárt három-négy megsemmisítő, kiütéses vereség. Olyan súlyosak voltak, hogy az ilyenkor szükséges CT-vizsgálatoknak kellett kizárni, hogy nincs a koponyában vérrög. Ekkor tért haza Szabó Sándor, aki addig a magyar ökölvívó-válogatottnál edzőként dolgozott. Meggyőzött, hitet adott, hogy folytassam. Egy évre behúzódtunk a békési edzőterembe, majd világbajnokot legyőzve tértünk vissza. Az új sportágamban is magyar válogatott lettem, és jöttek nemzetközi sikerek. Hat ország nyílt bajnoki címe, világ- és Európa-bajnoki dobogók. A király kérdésre azt szeretném elmondani, hogy aki akár a sportban, akár az üzleti életben királynak érzi magát, az keveset látott a világból. Mindenki számára mindig nyitva az út felfelé, de lefelé is. Kellő alázat és tisztelet nélkül azonban nincs út, csak lefelé.