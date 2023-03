– Az Iglice citerásaink heti rendszerességgel próbálnak, és hála a támogatásoknak, a nyáron kéthetes táborban gyarapíthatták a tudásukat. Ezt követően több település rendezvényére (Csabaszabadi, Mezőberény, Békéscsaba, Nagybánhegyes) kaptak meghívást. Tavaly a Mutasd magad Dél-Békés kulturális vetélkedőn ezüst minősítést szereztek fiataljaink és a gálán szerepeltek.

– Öröm számunkra, hogy a citerások létszáma gyarapodott, októbertől két csoportban, kezdő és haladóban tanulnak. Decemberre mindannyian nagyon készültek műsorral. Az adventi időszakban Nagybánhegyesen, Medgyesegyházán, Csorváson is felléptek – mesélt a fiatalok sikeréről az elnök.

Egy másik korosztály, a Rezeda díszítőművészeti szakkör tagjainak tevékenységére is nagyon büszkék. 2022-ben minden pályázatra beadott kollekciójuk díjnyertes volt.

Az asszonyok képzik magukat, és az alkotásaikat zsűriztetik. Számos „Míves termék” és „Mesterremek” került ki a kezük alól. Decemberben Az év kézműves közössége díjban részesültek, valamint Trencsán Istvánné Gránátalma-díjas hímzőjük Életfa – Békés Megye Népművészetéért elismerésben részesült.

Anda Árpádné és Bogár Istvánné is megkapta a Népi Tárgyalkotó Iparművész címet /Fotó: BMH/

– Anda Árpádné és Bogár Istvánné olyan mennyiségű és minőségű alkotást zsűriztetett, hogy decemberben megkapta a Népi Tárgyalkotó Iparművész címet – sorolta büszkeségeiket az elnök.

Komoly tervekről is beszámolt: beadott pályázataik sikeres elbírálásában bíznak, akkor a tervekből lehet valóság. Idén jubileumi rendezvényre is készülnek, a szlovák klub utódaként 15 éve jegyeztették be a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesületet. A Rezeda díszítőművészeti szakkörük pedig 10 éves lesz.