A Kopp Békéscsabai Atlétikai Club Lencsési Lottózójában is hétről hétre, az aktuális ötöslottó-sorsoláshoz közeledve napról napra emelkedik a fogadási láz. Tóth Eszter, a lottózó munkatársa kiemelte, olyanok fantáziáját is megmozgatja a lehetőség, akik máskor nemigen ikszelnek. Akik hetente játszanak, azoknál nem a nyeremény kiemelkedő nagysága az elsődleges, beérik, beérnék pár tízezer forinttal vagy néhány millióval is.

– Sokan állandó, családi számokat tesznek meg, a több szelvényt vásárlóknál nem ritka, hogy beikszelik a maguk által megálmodott számokat, a többi szelvényt rábízzák a gépre, hogy mit dob ki – ecsetelte Eszter. – Nagyobb nyereményeket kijelzett a gép nem egyszer nálunk is, örülnénk, ha fogadóink közül kerülne ki, mondjuk, most szombaton a telitalálatos.

A Szerencsejáték Zrt. kommunikációjánál közölték, több mint 3,6 milliárd forint a tét az ország legnépszerűbb lottójátékán, amelyen már 21 hete nem született telitalálatos. Bár a milliárdos nyeremény várat magára, ez idő alatt 490 szerencsés léphetett be a milliomosok klubjába négytalálatos szelvényével, köztük 11 szerencsés majdnem négymillió, egészen pontosan 3,9 millió forintra válthatta négytalálatosát.

– Miután a legutóbbi sorsoláson sem született öttalálatos, így szombaton már 3,663 milliárd forint várja a szerencsevadászokat – hangsúlyozták a Szerencsejáték Zrt.-nél. – Legutóbb 2020 decemberében volt példa hasonlóan magas főnyereményre, december 19-én egy szerencsés 3,9 milliárd forinttal lett gazdagabb.

Érdekesség, hogy a halmozódás 21 hete alatt egyszer sem húzták ki a szerencsével társított 7-es, vagy éppen a babonásnak tartott 13-as számot, de a többi közt az 1-es sem került ki a sorsológömbből, a beikszelhető számok közül pedig összesen hét prímszám maradt a gömbben (7, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 47, 89).

Akadt olyan szám is viszont, amely különösen kedves volt Fortunának, a 32-est hatszor, a 2-es, az 5-ös, a 20-as, valamint a 72-es számot pedig négyszer is kihúzták a halmozódás ideje alatt. További érdekesség, hogy a kihúzott számok között a 30-as számkörből érkezett a legtöbb nyerőszám, de népszerűek voltak az egyszámjegyű nyerőszámok is.

Kilencven napig jelentkezhet nyereményéért

A Szerencsejáték Zrt. kommunikációjánál kiemelték, amennyiben a szombati sorsoláson lesz telitalálat, akkor a helyesen tippelő szerencsésnek 90 nap áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen nyereményéért, mégpedig az úgynevezett nagynyertesvonalon, amelyről a www.szerencsejatek.hu oldalon és az értékesítőhelyeken is érdeklődhet. A nyeremény kifizetésének alapfeltétele, hogy a nyertesnek Magyarországon nyitott folyószámlával kell rendelkeznie, mivel a nagy összegű nyeremények kifizetése minden esetben csak banki átutalással történhet.