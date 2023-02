A hétfői könyvátadó ünnepségen Kozsuch Kornél, a NAK Békés Vármegyei elnöke, a Békés Vármegyei Gazdakörök Szövetségének az elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, nagyon fontos a fiatalok támogatása.

– Vármegyénkben a szakiskolák támogatását nagyon fontosnak feladatunknak érezzük. Tavaly négy szakiskolának helymeghatározó berendezést adtunk át. Ma pedig a mezőhegyesi szakiskola megújuló könyvtárának nyújtunk át szakkönyveket, hogy az itt tanulók sokkal nagyobb szakértelemmel, tudással kerüljenek ki e falak közül. Naprakész tudásukat majd saját gazdaságukban, munkahelyeiken kamatoztathatják. Fontos számunkra, hogy ezt a 400 kiadványt átadhassuk és a könyvári állományt gyarapíthassuk.

Tarkó Gábor, az iskola igazgatója felidézett néhány momentumot a kamarai együttműködésükből, kiemelve a közös pályaorientációs programokat, a szakmakóstoló tábort, a képzéseket, a szakmai versenyeket, a Magyarok Kenyere programot.

– Amikor a könyvtár berendezése kapcsán megkerestük a kamarát, elsőként jeleztek vissza: megkaptuk a szakmai kiadványok jegyzékét, több polcon sorakozó szakmai köteteket. Hálásak vagyunk érte. Mások is segítenek, fogalmazhatok úgy, szakmai könyvtárt is építünk, nyilvános lesz a várható nyári nyitás után. Nem csak tanulóink, de a nagy nyilvánosság, az olvasni szeretők előtt is. Az állományt úgy építjük, hogy minden korosztály találjon itt kedvére valót.

Fotós: Für Henrik

Kovács Norbert, a ménesbirtok vezérigazgatója a partnerség fontosságát említette és példásnak nevezte a cég és a kamara együttműködését: – Ezek az adományok hűen tükrözik, hogy a kamara megértette a ménesbirtok szándékát, azt, hogy a ménesbirtok mintagazdaság akar lenni, látják, mennyire fontos a diákok képzése, a tudás átadása vállalatunk életében. Ezt jelképezi ez a több száz könyv is. Sok a közös rendezvényünk fiataloknak, a már gyakorló gazdáknak. Az a cél, ha közös irányba haladunk, többek és gazdagabbak lehessünk.

Jakab István, az országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke sem érkezett üres kézzel. Mielőtt átadta volna adományait elmondta, a XXI. századi tudás megszerzésének a lehető legpéldásabb helyszíne Mezőhegyes.

– Olyan középiskolában tanulhattok, ahol a legkorszerűbb tudás megszerzése garantált. E cégnél minden területen világszínvonalú technológiák bemutathatók. A legkorszerűbb gépekkel, informatikai rendszerekkel már a gyakorlatban megismerkedhettek. Az agrár és szakmai jellegű középiskolák számára is egy példa, ami itt tudásbázisként jelen van. Jönnek az egyetemisták, sőt, a korábban végzett, egyetemet végzett szakemberek is igénylik, hogy megismerjék az újat, a versenyképesség alapjául szolgáló technológiai rendszereket – szólt a fiatalokhoz.