Volt, aki habkönnyű szalagos fánkjával nevezett. Más túrófánkot készített és ízesítette baracklekvárral, illetve nutellával. Volt olyan dombegyházi is, aki díszes, farsangi csomagolással is készült a finomság mellé. Csokis ízesítéssel is készült fánk. Íme az I. farsangi fánksütőverseny eredménye: 1. Szűcs Tiborné, 2. Kiss Máté, 3. Riskó Antalné és csapata. Különdíjas lett Molnár Virág a fordulós, bögrés fánkjával.