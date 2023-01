Új gépjárművet szerezhet be a Munkácsy Mihály Múzeum, mégpedig úgy, hogy közben értékesítenek is egy régi autót, egy Volkswagen Transportert – erre adott engedélyt az intézmény számára nemrég tartott ülésén a városi közgyűlés. A Békéscsabán bevezetett takarékossági intézkedések miatt egyébként nem vásárolhatnának új gépkocsit az intézmények. Ugyanakkor a múzeum a beszerzést korábban elindította, előleget is befizetett ennek érdekében, és bukná ezt az összeget, ha a fennmaradó vételárat nem fizetné ki és nem venné át a járművet. Ezért hozott kivételes döntést a grémium.