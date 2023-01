– Az előző évi költségvetést nézve úgy tűnik, hogy sok mindenre jutott pénz, és hogy egyszerű évet zárt Békéscsaba. Valóban így volt?

– Nem volt egyszerű a 2022-es év, hiszen voltak olyan központi rendelkezések, amelyek csökkentették az önkormányzat bevételeit. De évközi döntésekkel a kormány az iparűzési adó kieső összegét két alkalommal, mindkétszer 319 millió forinttal, majdnem teljesen kompenzálta. Ez azonban az év elején nem látszott, így rengeteg feladatra, mint városüzemeltetésre, sportra, kultúrára, civil szervezetekre, fejlesztésekre, a korábbiaknál kevesebb forrást tudtunk beállítani. Az érkező támogatások révén ezekre a területekre tudtuk pótolni az előirányzatokat. Így végül egy kiegyensúlyozott költségvetése lett a városnak, a legfontosabb feladatokra, a kötelezőkre és az önként vállaltakra egyaránt tudtunk forrást biztosítani. Az, hogy az önkormányzat megőrizze fizetőképességét, végig elsőrendű volt, nem is keletkeztek a városnak lejárt számlái, adósságai, mindent határidőben kifizettünk. Nagy eredménynek tartom azt is, hogy az önkormányzatnál a munkahelyeket meg tudtuk őrizni; és minden nehézség ellenére sok fejlesztést hajtottunk végre tavaly.

– Ezek közül melyeket emelné ki?

– Folytatódtak a Modern Városok Program beruházásai. A piac nagyszabású fejlesztése során megépült a parkolóház, és elkezdődött a volt nagybani területének rendbe tétele is, ahol újabb vásárcsarnok készül és a környezet szintén megújul. A beruházás azért fontos, mert szerdánként és szombatonként több ezren mennek ki a piacra, hogy vásárolhassanak, találkozhassanak. A korábbról ismert elavult állapotok megszűnnek, rendezett környezet alakul ki. Sajnos azonban a piac közepén van egy magántulajdonban lévő pavilonsor. Bár tárgyaltunk a tulajdonosokkal, hogy megvesszük ezeket, csak néhányukkal tudtunk megegyezni, a többiekkel nem. Ugyan megmarad ez a pavilonsor, olyan megoldást találunk ki, hogy javítsunk a nem túl esztétikus látványon, erre megvannak az önkormányzat eszközei.

Tavaly elkezdődött a volt nagybani területének rendbe tétele is, ahol újabb vásárcsarnok készül és a környezet szintén megújul /Fotó: Imre György/

Folytatódott a Wenckheim turista- és kerékpárút építése is. Elkészült a szabadkígyósi kastélyig vezető, valamint a Ligeti sori szakasz. A Munkácsy Negyed létrehozását célzó projekt során átadtuk a teljesen felújított Kiss Ernő utcai hidat. Épül a bábszínház leendő otthona az Urszinyi-Beliczey-kúria felújításával, bővítésével, ezt szeretnénk gyermeknap környékén átadni a családoknak, gyermekeknek. Kívül-belül megújult a Munkácsy Emlékház. Két, a festőfejedelemhez köthető köztéri szobrot helyeztünk ki, a Rőzsehordót és a Kisasszonyt.

Számottevőek az energetikai fejlesztések is. Immár működik a város első naperőműve a városi sportcsarnoknál, amely 1,3 MWh villamos energia előállítására alkalmas, illetve folyamatban van a geotermikus rendszer kiépítése is a szomszédos területen. Egyedülálló beruházás volt az út- és járdafejlesztés, amelynek eredményeként a kormány száz százalékos, 9,3 milliárd forintos támogatásából másfél év alatt sikerült közel száz utcát leaszfaltozni, több mint hatvanat korszerűsíteni, valamint nagyjából 150 helyszínen épült vagy újult meg járda. Közben a Lencsési lakótelepen bővítettük a bölcsődei férőhelyek számát, a Kazinczy utcai orvosi rendelő is jelentős felújításon esett át, és a fiatalok számára elkészült az extrém sportpálya a MÁV-sporttelepen, amelynek újabb üteme ebben az évben várható.

– A városi közgyűlés döntése értelmében a közétkeztetési feladatokat egy cégre bízták a gyermekélelmezési intézmény helyett. A minőség és a mennyiség egyaránt kapott kritikákat; és jelentősen emelték a térítési díjakat is. Miért volt szükség erre a döntésre?

– Régóta figyeltük, hogy máshol milyen formában működik a gyermekétkeztetés, és azt láttuk, hogy a legtöbb megyei jogú városban magánvállalalkozással oldották meg ezt a feladatot. Megnéztük ennek előnyeit és hátrányait, és azt tapasztaltuk, hogy érdemes változtatni. Az intézményi működtetéshez az önkormányzat évente közel 300 millió forinttal járult hozzá. A nyertes vállalkozóval megkötött szerződés ennél alacsonyabb összegről szólt, tehát a feladat ellátása így takarékosabb a városnak. Bár egy rutinos, több helyen is bizonyított cég nyerte el a megbízást, nem debütált jól Békéscsabán, voltak kifogások mind a diákok, mind a pedagógusok részéről. Mostanra normalizálódott a helyzet, de ehhez szükség volt a térítési díjak emelésére is. Az infláció és az élelmiszerárak növekedése megkövetelte ezt a lépést, a régi árakon nem lehetett mennyiséget és minőséget követelni a szolgáltatótól. A cég a munkát a korábbiaknál racionálisabban szervezi, kevesebb emberrel és kevesebb konyhán dolgozik, ami az önkormányzati takarékoskodást szintén segíti, ráadásul a cég bérleti díjat fizet a konyhák üzemeltetéséért. Fontos, hogy működik a Közétkeztetési Tanács, amelyben helyet kaptak mind a város szakemberei, mind az óvodák, illetve az általános és középiskolák képviselői, a jelzéseket pedig figyelembe veszi a vállalkozó.

Hamarosan beköltözhet új helyére a bábszínház /Fotó: Bencsik Ádám/

– Nyáron elfoglalták a belvárost a galambok, és az általuk okozott piszok miatt kapott kritikákat a város. Van egyáltalán megoldás erre a problémára?

– A balkáni gerlékhez képest nagyobb testű és agresszív örvös galambok térhódítása váratlan helyzet elé állította az önkormányzatot. A balkáni gerlékkel szemben könnyebb fellépni, mivel épületekre fészkelnek, amelyeket lehet védeni tüskékkel, hálókkal. Az örvös galambok viszont fákra költöznek. Bár igyekeztünk őket is távol tartani, átütő eredményt nem sikerült elérni. A közterületek tisztán tartására fordított kapacitást megtöbbszöröztük, de nagyon gyorsan szennyezik a környezetüket. Ráadásul nem volt egész nyáron eső. Emiatt érezhették sokan, hogy a járdák, az utak a szokásosnál koszosabbak. Idén is lesz feladat az örvös galambok miatt, és nem egyszerű ellenük védekezni, mivel a jogszabályok belterületen védik őket, de igyekszünk majd olyan táplálékot kijuttatni számukra, amely a szaporodásukat képes gátolni.

– A békéscsabai életet milyennek értékeli?

– Színes volt tavaly is a város sport- és kulturális élete. Legszívesebben a Városházi Estékre emlékszem vissza. Mivel nem volt eső – ami más szempontból, például a mezőgazdaság számára problémát jelentett –, minden előadást meg lehetett tartani, telt házzal és jókedvű közönséggel.

– Az aszály az önkormányzatot is lépésre késztette...

– Fejlesztettük az öntözőrendszereket a belvárosban. A környezet- és klímavédelem jegyében az önkormányzat folytatta a zöldítést, például saját forrásból kétszer 1500 erdészeti facsemetét ültettünk el, a városi közutak mentén is fásítottunk, illetve a MOL-Új Európa Alapítvány jóvoltából szintén kerültek ki csemeték, a Lencsési lakótelepre, Jaminába és Gerlára egyaránt. Hangsúlyozom most is, hogy ha bármilyen fejlesztés, például út- vagy járdaépítés során fát kell kivágni, akkor a város legalább annyit, de inkább többet ültet. A szelektív hulladékgyűjtés régóta sikeresen működik a városban, és most diákvezetők kezdeményezésére közterületen, 18 helyszínen kihelyeztünk szelektív gyűjtésre alkalmas kukákat. Nagy fájdalmam, hogy ezek közül többet is megrongáltak egy hónapon belül.

– Tavaly év végén megemelkedtek az energiaárak, és volt is számítás, hogy ez mekkora plusz költséget jelent a város számára, illetve emiatt takarékossági intézkedéseket ugyancsak hoztak. Mire lehet mindezek alapján számítani idén?

– Nehéz helyzetben vagyunk. Az energiaárak elszabadulása azt jelenti, hogy a korábbi 700 millió forint helyett az önkormányzat energiaköltsége 2,5-2,7 milliárd forintra nő. Ekkora összeget a város saját maga nem tud kigazdálkodni. Az önkormányzat évente 7 millió kWh villamos energiát és 1,1 millió köbméter gázt fogyaszt, ebben benne van sportpályáktól a bölcsődéken és óvodákon át a strandig, a közvilágításig minden. Spórolni kell. Az intézmények fegyelmezettek, takarékoskodnak. Minden intézményünk kapott egy keretszámot a villamos energiára és a gázra vonatkozóan, amit tartania kell, ez a 2021-es fogyasztás 80 százaléka. Segít az is, hogy eddig nem volt túl hideg a tél. Hangsúlyozandó, hogy az óvodákban, a bölcsődékben, a szociális intézményekben továbbra is komfortos hőmérsékletet biztosítunk.

– Ugyanakkor takarékossági intézkedésként részlegesen be kellett zárni a kulturális intézményeket, a jelenlegi állás szerint március 31-ig. Nyáron nyilván kevesebb a fogyasztás, és akkor majd látni lehet, hogyan alakulnak az energiaárak. Ha csökkennek, akkor az szerencse, ha viszont maradnak a jelenlegi szinten, akkor elképzelhető, hogy a következő fűtési szezonra is kell hozni takarékossági intézkedéseket azért, hogy a város megőrizze működőképességét. Az energiaárak okozta többletköltség amiatt is fejtörést jelent, hogy emelkednek a szolgáltatások díjai is, köztük az autóbusz-közlekedésé.

– Emellett az, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum 16 és 14 százalékkal emelkedett, szintén komoly többletköltséget jelent. A kormány döntött arról, hogy a többletet 705 millió forintos támogatással ellentételezi, de ennél több forrásra van szükség, és egyelőre nem látni a megoldást. Az idei költségvetést igyekszünk takarékosra tervezni, úgy, hogy a kötelező feladatokat elláthassuk, és biztos, hogy az önként vállaltakra év elején nem tudunk akkora összeget biztosítani, mint eddig. Új fejlesztések sem indulhatnak, mivel egyelőre az európai uniós források számunkra nem nyíltak meg. Olyan büdzsét kell majd elfogadni, amely reális, amellyel a város megőrizheti a fizetőképességét.