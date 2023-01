Megtartották a rákellenes világsétát vasárnap délután Mezőberényben is – értesült hírportálunk. Mint azt a részletekkel kapcsolatban megtudtuk, közel negyvenen vettek részt a programon a hét utolsó napján, délután három és négy óra között.

A stafétaként megvalósult egyedülálló kezdeményezést már harmadik alkalommal szervezték meg. A találkozó 15 órakor a Főtéri parkban volt, és a séta a református templom felé, illetve a Petőfi utcán a Piac térig tartott.

Az eseményhez a helyszínen is lehetett csatlakozni, és regisztrálhatta magát minden sétáló a honlapon is. A séta egyben adománygyűjtés is volt. Tavaly is ott volt Mezőberény azon 46 hazai település között, a helyiek pedig azon 650 sétáló között, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a világot átfogó adománygyűjtésből a Magyar Rákellenes Liga is támogatást kaphasson.

Az eseményen bárki részt vehetett, aki együttérzését akarta kifejezni a daganatos beteg hozzátartozója, ismerőse vagy a rákbetegek iránt, illetve támogatni szeretné a daganatos betegségek elleni harcot.