Hosszas egyeztetések előzték meg azt az együttműködést, amiről a keddi sajtótájékoztatón számolt be a kórház intézményvezetője, dr. Duray Gergő és Dávid Zoltán polgármester.

– A városvezetéssel többször beszélgettünk arról, milyen nehézségekkel, humánerőforrással küzd az egészségügy. Ennek ellentételezése érdekében akartunk közösen tenni. Nem csak a szakorvos kollégákat, hanem a rezidenseket is ide, az orosházi kórházba akartuk csábítani. 2022 nyarán a testület szavazott, elindíthattunk két pályázatot. Egyik az Orosháza fiatal orvosaiért, a másik az Orosháza leendő orvosaiért pályázat – sorolta az igazgató az előzményeket. A részletekre is kitért.

– Az Orosháza leendő orvosaiért pályázat arról szól, hogy azoknál az 5. és 6. éveseknél, akik az orosházi kórházat választják, eljönnek gyakorlatra, megtetszik nekik a kórház és előszerződést kötnek velünk, azoknak havi 50 ezer forint ösztöndíjat biztosítunk. Diplomaszerzés után pedig minimum annyi hónapot dolgoznak nálunk, amennyi ideig kapták az ösztöndíjat. A Szegedi Tudományegyetem is közvetít ki hozzánk fiatalokat, érdeklődnek is kórházunk iránt. Jó lehetőség ez, hogy tanulmányi idejük alatt megismerjék az intézetünket, megszeressék, majd itt is maradjanak. A másik: az Orosháza fiatal orvosaiért pályázattal a rezidenseket szólítottuk meg. Egyszeri, 400 ezer forintos támogatásról van szó, ha a kórházunkat választják. Mindkét pályázat példaértékű. Az önkormányzattal évek óta jó a kapcsolatunk, több támogatást kapunk és ezzel a humánerőforrás problémáinkon tudunk javítani - tette hozzá dr. Duray Gergő.

Az Orosháza fiatal orvosaiért pályázatnak köszönhetően három fiatal orvos érkezett a nőgyógyászatra, a belgyógyászatra és a radiológiára - jelentette be a kórházigazgató, majd bemutatták a fiatalokat a sajtó munkatársainak.

Dr. Safwan Ali-Ahmad Szolnokon született, egy éves korában kiköltöztek szülei Libanonba, ott nőtt fel, ott járt iskolába. Az arab anyanyelvén kívül beszél angolul, franciául, édesanyja révén pedig kiválóan magyarul is. Egyetemi tanulmányait Lengyelországban végezte, majd visszatért Magyarországra és az ösztöndíjnak köszönhetően úgy döntött, Orosházán kezdi el szakorvosi képzését a szülészet-nőgyógyászati osztályon. Dr. Czuth Vivien orosházi születésű. Békéscsabán, az Andrássy Gyula Gimnáziumban érettségizett, innen a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karára felvételizett, ahol 2022-ben diplomázott. Az ösztöndíj pályázat adta lehetőséggel élve hazatért szülővárosába, hogy a rezidensi éveit a belgyógyászat szakágon töltse. Dr. Ahmed Aymen Jemenben, Ibb városában született, 2014-ben költözött Magyarországra, ahol először Budapesten tanult magyar nyelvet, majd felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Karára. Az egyetemen 2022-ben szerezte meg az általános orvosi diplomát. Elnyerte az orosházi Dr. László Elek Kórház ösztöndíját, így a radiológiai osztályon kezdte meg rezidensként a szakorvosképzését. Célja, hogy a szakvizsgája után még nagyobb figyelmet tudjon fordítani az intervenciós radiológiára.

Az önkormányzat szívügye a kórház

A sajtótájékoztatón Dávid Zoltán polgármester elmondta, a sikeres partnerség eredményeként írták ki a pályázatokat és több forrást is megnyitottak azért, hogy a kórház működését, a betegellátást kiváló orvosokkal biztosíthassák.

– A kórház működtetése nem önkormányzati feladatunk, ennek ellenére szívügyünk. Az orvoshiányt szeretnénk mérsékelni. Pályázatainkkal szeretnénk többeket Orosházára csábítani. Örülünk, hogy ők hárman már itt vannak és remélem, sokáig segítik az itteni gyógyító munkát – fogalmazott a városvezető.