Dr. Kaáli Nagy Géza 1 órája

Mustang rajongónak vallja magát az orosházi professzor

Dr. Kaáli Nagy Géza professzor a napokban töltötte be 80. életévét. Aktivitása töretlen. Az autók és a motorok híres gyűjtője, akinek két autó- és motormúzeuma is van hazánkban (Dörgicsén és Orosházán), valamint egykori középiskolájának, a Táncsics gimnáziumnak a mecénása, világszenzációt jelentett be a napokban: belső égésű ló született Magyarországon.

Keresztes Károly készítette el a Mustang ikonikus emblémáját, a száguldó lovat

A világ egyik legismertebb lova a Ford Mustang hűtőrácsát díszítő, felcsapott farkú, vágtató amerikai vadló. Azt viszont nagyon kevesen tudják, hogy ezt lovat először az Amerikában élő, magyar származású szobrász, Keresztes Károly saját kezeivel faragta ki fából. A Ford Mustang megálmodója Lee Iacocca volt, aki később a Ford elnöke lett. Feltehetően az ő javaslatára döntöttek úgy, hogy a kezdeti kétdimenziós terv helyett háromdimenziós emblémát szeretnének látni a gyártásra kerülő autókon. A feladattal a Ford Design Studio az egyik magyar származású szobrászát, Keresztes Károlyt bízták meg. A Ford Mustang II így már az ő általa megformált emblémával debütált 1964-ben, és hatalmas sikert aratott. Eddig a világon több, mint 10 millió darab Mustang-emblémás autó talált gazdára. Ezeknek az autóknak a nagy része napjainkban sajnos már roncstelepeken rozsdásodik. A görög mitológia szerint a Főnixmadár saját hamvaiból születik újjá. A dörgicsei Kaáli Autó-Motor Múzeumban látható a Ford-alkatrészekből készült Mustang-szobor – Miért ne születhetne újjá egy Mustang szobor is saját hamvaiból, rozsdásodó alkatrészeiből – tette fel a kérdést a Kaáli Autó-Motor Múzeum alapítója. Ennek a nem mindennapi kihívásnak tett eleget egy hazai szobrász, Barta János. A végeredmény lenyűgöző és egyedülálló a világon. Alkotása meglepő életszerűséggel adja vissza a Keresztes-féle vágtató ló dinamikáját, további különlegessége, hogy korábban soha senki nem készített ilyen szobrot javarészt régi Ford Mustang alkatrészekből. A belsőégésű motor szíve a dugattyú, a most elkészült legendás ló szívét is egy régi dugattyúból alakította ki a művész. A múzeumban állították ki szobrot, melynek körbeforgatható talapzatát Nagy Péter restaurátor szintén Mustang alkatrészekből formálta meg. Dr. Kaáli Nagy Géza professzor megszállott Mustang rajongónak vallja magát. Nagy örömmel tölti el és büszke arra, hogy egykori emigráns társának és ikonikus alkotásának ily módon sikerült Magyarországon is méltó emléket állítani.

