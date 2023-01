Lehet készülődni, a fúvósok már javában szervezkednek! Arra biztatnak mindenkit, kockás abroszba csomagolt elemózsián kívül ne hagyják otthon a táncos cipőt sem azok, akik idén is részeseivé akarnak válni a programnak.

A zenészek és a nemzetiségi önkormányzat 2018-ban döntöttek úgy, hogy 2019 januárjától közös szervezésben folytatják a báli hagyományokat, megmentve ezzel az immár több évtizedes rendezvényt.

A batyus bálnak adott a varázsa, sok baráti társaság járt addig is az eseményre és azóta is. A mottójuk idén is: ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek!

A kovidos időszak kihagyása után ez a harmadik alkalom, hogy megszervezik a fúvósok a város legrégebbi bálját az Orosházi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. Mint minden bálban, most is lesz műsor. A bál kezdéséig a fúvószenekar játszik, majd a Con Moto Party Band szolgáltatja a zenét.