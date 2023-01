Minden héten, a keddi napokon összejönnek ők, harminchatan. A napokban is találkoztak és Lázár Pálnéval, a civil közösség vezetőjével a 2023. évi programjaik is napirendre kerültek.

– Mozgalmas évünk volt a tavalyi, hiszen fennállásunk 20. évfordulóját ünnepeltük, de e jeles alkalom mellett is számos közös programon vettünk részt – készített számvetést az egyesület elnöke. Elmondta, minden évben az előző 12 hónap zárszámadásának a közgyűlését emlékezetessé teszik a nőnapi alkalommal. A Fehértó Étterem fánkokkal lepte meg őket. Miután kitavaszodott, Szarvasra mentek, majd a déli egyházkerület programjának voltak résztvevői.

Jártak tavaly Szabadkígyóson, és azon a bizonyos 20. jeles, augusztusi ünnepségükön megemlékeztek egykori vezetőjükről, Koszorús Oszkárné Hajnalkáról, felavatták a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásából nyert sátrat is.

Az idei évben közös kirándulást terveznek a szentetornyai Magunkért-Egymásért Civil Egyesület tagjaival. Úti cél Bodrogkeresztúr. A Szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálattal kiváló kapcsolatot ápolnak, oda visszatérnek minden évben. Kiskőrösre is készülnek, a Petőfi emlékév adja az apropót, de gyulai kirándulás is terveik között szerepel. Meglátogatják a Szegedi Vadasparkot. A pályázati forrásból vásárolt sátor mellett bográcsos készletük is lett. Kerti főzésekkel tovább erősítik kis közösségüket.