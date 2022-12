A Maci Kórház – Menjünk Együtt Haza programba bekapcsolódva kerültek kapcsolatba az egészségügyi intézménnyel a civilek.

A szerdai sajtótájékoztatón, a kórház sajtószobájában, Brlázs Róbert alapító tag egy győri kezdeményezésre emlékeztetett, ehhez csatlakozott alapítványuk 2019-ben. Azóta megszámlálhatatlan számú plüssjátékot gyűjtöttek be és adományoztak.

Mosásuk, fertőtlenítésük mostantól nem probléma, lévén támogatást nyertek ipari mosó- és szárítógépre­. A háztartási gépeket gyártó Miele Kft. is melléjük­ állt – ezt Hajdú Géza a cég képviseletében jelentette be. Így az eddigieknél is hatékonyabban tudják tisztítani a plüssöket, melyeket aztán többek között a kórháznak adományoznak­. Dr. Duray Gergő főigazgató a most érkezett 300 plüsst átvette, megköszönte a felajánlók nagylelkűségét.

– Vigaszt, bátorítást nyújt a gyógyulónak minden egyes darab – tette hozzá.