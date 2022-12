Mint azt korábban megírtuk, az energiaár-emelkedések ellenére is az önkormányzat költségvetésében év végéig megvannak a szükséges források, amibe bekalkulálták az adventi díszkivilágítás költségeit is. Dr. Görgényi Ernő polgármester korábban hírportálunknak elmondta, ha rendelkezésre áll a forrás, nem az adventi díszkivilágításon kell spórolni, hiszen az hozzátartozik a karácsonyi hangulat teljességéhez. Gyulán ugyanazok a fények díszítik a várost, mint az elmúlt években, sőt a Városház utcán le is cseréltek fákra tekert led izzósorokat.