Békéscsabán idén kizárólag a főtér és annak közvetlen környezete ragyog majd ünnepi fényben.

Az adventi díszkivilágítást az első adventi gyertya meggyújtásakor, november 27-én 16 óra körül kapcsolják fel – ismertette Szarvas Péter polgármester. A karácsonyfán és a pergolákon nagyjából 700 méternyi fényfüzért helyeznek el, a köztéri fákon pedig 64 szettnyi fényfüzér kap helyet. A főtéren a város karácsonyfája mellett most is kiteszik a betlehemi installációt, valamint több új látványelemet. Új faházak, fénykapuk, klasszikus körhinta, fotófal, óriási kirakós játék, állatsimogató, valamint háromméteres diótörő-figurák is várják majd az érdeklődőket.

Gyulán már napokkal ezelőtt felszerelték az ünnepi díszkivilágítást.

Dr. Görgényi Ernő polgármester lapunknak elmondta, az energiaár-emelkedések ellenére is az önkormányzat költségvetésében év végéig megvannak a szükséges források, amibe bekalkulálták az adventi díszkivilágítás költségeit is.

– Lesz Gyulán adventi díszkivilágítás, úgy gondolom, hogy ha rendelkezésre áll a forrás, nem ezen kell spórolni, hiszen az hozzátartozik a karácsonyi hangulat teljességéhez – hangsúlyozta, majd hozzátette, ugyanazok a fények díszítik majd a várost, mint az elmúlt években, sőt a Városház utcán le is cseréltek fákra tekert led izzósorokat.

Az adventi programok a fürdővárosban is vasárnap kezdődnek. 10 órakor nyílik az adventi vásár a Városház utcában, 15 órától adventi vásárra várják az érdeklődőket a Harruckern téren, majd 18 órától dr. Kovács József országgyűlési képviselő és Kónya István alpolgármester mond köszöntőt, ezt követően gyertyagyújtás. A városban az ünnepvárás teljes ideje alatt rengeteg program várja majd az érdeklődőket.