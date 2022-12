Karácsony 1 órája

Még a telefonszáma is 112-re végződik a csabai rendőrnek

Tóth Imre zászlós tanyás rendőrként, körzeti megbízottként sokat jön-megy – elsősorban Békéscsaba külterületén – segít, odafigyel az emberekre. Karácsonykor azonban a hétköznapoknál is fokozottabban figyel szűkebb és tágabb családjára is. Náluk ez valóban családi ünnep. Felesége is rendőr, Tóth-Greksza Csilla hadnagy fővizsgálóként dolgozik a városi kapitányságon Két gyönyörű gyermekük van, az öt és féléves Luca és a másfél éves Lara.

Luca már nagyon várja a Jézuska érkezését. Szereti nézni a tévében a mesefilmeket, és a műsor közbeni reklámokban mindig lát valami olyan játékot, amit szeretne, és ezt a kívánságlistájára feljegyezi. Jóval karácsony előtt levelet ír a Jézuskának, hogy mit hozzon neki, ha lehetséges. – Értesültünk arról, hogy a levél célhoz ért, és a benne szereplő kívánságok zömében teljesülnek – mesélte az édesapa. – Az ajándékok egy részét nálunk, a többit a tágabb családnál teszi majd a fenyőfa alá a Jézuska. Így lesz ez Laránál is, mivel azonban ő még nem tud írni, a Jézuska dönt az ajándékokról. Imre elmondta, az ünnepi napoknak már kész a menetrendje, édesanyjához, felesége szüleihez, keresztszüleihez, nagymamájához és testvéréhez is mennek, ahol szintén van egy hathónapos, pici gyermek. A karácsonyi készülődésben azért a főszerep az anyukáé, hiszen ő még otthon van Larával, így több az ideje is. Januárban tér majd vissza a rendőri munkájához.

– Annyian vagyunk annyifelé a családból, hogy komoly szervezést igényel, mikor legyünk csak mi négyen együtt, és mikor menjünk a hozzátartozóinkhoz, akik nagyon fontosak számunkra – mondta Csilla, aki Csorvásról, férje Szeghalomról költözött Békéscsabára. A rendőrségen ismerkedtek meg, és szerettek egymásba, amit aztán az összeköltözés és házasság követett. Ahogy az anyuka mondta, a halászlé és a bejgli nem hiányozhat a karácsonyi asztalról, mivel azonban sokat mennek is az ünnepek alatt, nem elsősorban a sütés-főzés töltötte ki a napjait. Amíg meg nem születtek a gyermekek, Imre karácsonykor is dolgozott, mert az orosházi határőrségnél is – ahol kezdett – úgy osztották be az ünnepek alatti szolgálatot, hogy a családosok karácsonykor, akiknek nem volt még gyermekük, szilveszterkor lehettek otthon. És ha már a családfő munkája szóba került, egy érdekességre is felfigyeltem. Mobiltelefonjának a száma 112-vel végződik, és ez ugyebár a segélyhívószám. Kiderült, az egybeesés véletlen, de az nem, hogy a zászlós segít a rászorulóknak, és akiknek bármi gondjuk-bajuk van. A kollégáival, valamint az önkormányzat mezőőreivel együtt oldják meg a problémákat. – A mezőrökkel keressük fel rendszeresen a tanyákon élőket, közel 1100 ingatlant járunk körbe meghatározott beosztás, úti terv alapján – ecsetelte Imre. – Ha valakinél szükséges, elvisszük orvoshoz, kiváltjuk a gyógyszereit, bevásárolunk neki. Ha az idősebbek, betegek kérik, felvágjuk a fát, behordjuk és begyújtunk. Nyolc kiemelt tanyánk van, ezekre fokozottan figyelünk, mert egyedül élő, nem egyesetben beteg emberekről van szó. Természetesen a bűnmegelőzés is fontos része a munkánknak. Mindig megkérdezzük, nem láttak, nem járt-e gyanús idegen a környéken, nem keresték-e fel őket ismeretlenek, akik nem tudták igazolni magukat. A telefonszámainkat tudják a rászorulók, jeleznek, ha kell, és mi intézkedünk, utánajárunk. Persze, a napokban ehhez hozzájött decemberben az is, hogy intézkedjünk a feleségemmel a gyermekek javára a Jézuska által megadottak szerint. A sport a hobbijuk, Luca már tornázik Csilla elmondta, naptár szerint élik az életüket, mert mindkettőjük jelen van a megye sportéletében. Imre futballozott, de egy térdsérülés miatt abba kellett hagynia. Maradt viszont a pályán, jelenleg is játékvezető a megye I-ben. Csilla gyerekkora óta kézilabdázik, Csorváson kezdett, és újkígyósi, gyulai, békési kitérő után tért vissza oda. Legemlékezetesebb sportélménye 2014-hez kötődik, amikor részt vett Hollandiában a női rendőr kézilabda Európa-bajnokságon a magyar rendőrválogatott tagjaként. Az anyuka kitért arra, hogy, Luca nagycsoportos óvodás, és a Békéscsabai Torna Clubban tornázik, Laránál pedig a bölcsődés beszoktatás zajlik, így édesanyja január közepén ismét munkába állhat.

