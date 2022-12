– Nem volt könnyű az elmúlt néhány év. Önök mit tapasztaltak a hívások számával, tartalmával kapcsolatban a korábbi időszakhoz képest?

– Magyarországon a telefonos lelki elsősegély szolgálatok az 1970-es évek óta léteznek, a legelső Debrecenben volt. Jelenleg a szövetségünk 26 szolgálatot tömörít a Kárpát-medencében, tehát a határon túlról is vannak szolgálataink, akik magyar nyelven fogadják a hívásokat. Az elmúlt két-három év átalakította a hívástartalmakat. Jelentősen befolyásolta először a koronavírus járvány, hiszen az izoláció, a bejósolhatatlanság, tehetetlenség érzése teljesen más érzéseket, problémákat hozott felszínre az emberekben, mint korábban. Illetve idén a háborús helyzet következtében is megnövekedett azoknak a hívásoknak a száma, ahol a tárcsázók olyan problémákról számoltak be, amelyek – főleg az idősebbeknél – a korábbi háborús élményeket idézték fel, vagy a jövővel kapcsolatos bizonytalanságaikat erősítették fel. Most pedig ősszel megjelentek az anyagi nehézséggel kapcsolatos problémák: mennyire lesz erős a tél, mi várható, milyen kiadásaik lesznek. Természetesen karácsony előtt az elvesztett családtaggal kapcsolatos érzések is felerősödnek.