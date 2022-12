Az ünnep közeletével Hevesi Tamás reszortja a fa és az ünnepi menü hozzávalóinak a beszerzése, majd a fenyő feldíszítése is. A vacsora elkészítése pedig a felesége, Kriszti feladata.

– Nálunk minden évben más kerül az asztalra. Egy étel azonban sosem maradhat ki, a halászlé. Mindféle túlzás nélkül mondhatom, hogy Kriszti abban világbajnok.

A népszerű énekes igyekszik egész évben nyitott füllel járni, és olyannal megajándékozni a családját, amire szükségük van, aminek biztos, hogy örülnének. Természetesen ebből a házikedvencek sem maradhatnak ki.

– A mi cicánk és kutyánk, illetve az anyósomnál lévő három kutyus is kap egy kis karácsonyi meglepetést.

Hevesi Tamás elmondta, hogy rég játszott már Gyulán, így bízik abban, hogy a következő esztendőben egy nagy koncerttel térhet majd haza Békés megyébe.

Pihenéssel töltik az ünnepet a Mudfield zenekar tagjai

Fotós: Sütő Zoltán

Karácsonykor általában mindenki visszább vesz a tempóból és igyekszik feltöltődni és nyugodt körülmények között ünnepelni a szeretteivel. A Mudfield zenekarnál azonban ennek pont az ellenkezője történik.

– Az igazat megvallva a karácsony az egyik legpörgősebb ünnep nálunk (is), folyamatos mozgással, evés-ivással, sürgés-forgással, egyszóval igazi tolvajtempós időszak, ha nem lenne elég az egész éves rock'n'roll – árulta el az együttes énekese, Kovácsovics Máté.

A zenekarnál a fadíszítéssel indul a délelőtt 24-én. Az égősor kibogozásának stresszes folyamata alatt már koccintanak, onnastól kezdve pedig nincs leállás, folyamatosan csipegetnek és kortyolgatnak, hogy aztán este is egy fél mákos bejglivel a kezükben hadonászva bontsák ajándékokat.

– Szenteste napján mi látjuk vendégül a nagycsaládot, hogy aztán majd másnap és 26-án a barátokkal is ünnepelhessünk, illetve hogy azért magunkkal is foglalkozhassunk egy kicsit, mert az is elengedhetetlen az ünnep alatt. Halászlé, töltött káposzta, pulyka- és más szárnyas sültek, és egy csomó sütemény lesz terítéken. Az innivalók szempontjából is izgalmas a helyzet, hiszen a pálinkákból a birsalma, a szilva, az irsai és az otelló is résztvevő lesz.

Az együttes énekes hozzátette, hogy a korábbi esztendőkben végignyomták a decemberi hónapot, viszont most nagyon jól jön a pihenő a hétvégézések után. Január 14-én folytatják Budapesten a Magyar Zene Házában.