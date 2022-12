Az apuka, Illés Pál őrnagy 23 éve rendőr, a Békéscsabai Rendőrkapitányság Körzeti Megbízotti Alosztályának vezetője. Az anyuka, Andirkó Cintia zászlós pedig 2002 óta lát el hivatásos szolgálatot, 2008-ban a határőrségtől került a rendőrség kötelékébe. Szintén a Békéscsabai Rendőrkapitányságon dolgozik, a Bűnügyi Osztályon körözési előadó. Két kisfiú büszke szülei ők, Zétény 5 éves, Zalán pedig 18 hónapos.

Már nagyon várják a Mikulást és a Jézuskát. Nem csoda hát, hogy a napokban nagy örömmel fogtak bele a mézeskalács készítésbe. Zétény egyébként is szívesen segít a konyhában, amikor palacsintát, vagy gofrit sütnek, a tojást önállóan töri fel. Adagolják a hozzávalókat a tésztákba, a kavarásba már Zalán is besegít. A kóstolás pedig pedig egyenesen a szakterülete.

Zétény és Zalán közösen készítették a mézeskalácsot

Cintia fontosnak tartja, hogy a gyerekek szorgoskodjanak otthon, segítsenek a háztartásban, és férjével arra is ügyelnek, hogy ha csak tehetik, a szabadban töltsék az idejüket. Rendszeresen kirándulnak, sétálgatnak, kedvencük a geocaching, szeretnek kincset keresni. Zétény lovagol, a nyáron három hetet is töltött lovastáborban és a versenyeken elért kiváló eredményeiért több kupát, érmet is kapott már.

Az adventi sütögetésben öccsével együtt nagy örömét lelte, a díszítésig el sem jutottak. Édesanyjuk elárulta, hogy a bevált családi recept alapján készült mézeskalácsok még azelőtt elfogytak, hogy cukormáz került volna rájuk. De sebaj, a Mikulás érkezéséig még van pár nap, a szorgos család készít még egy újabb adag süteményt, amivel meg tudják kínálni a nagyszakállút.

Zétény és Zalán, ahogyan tavaly, idén is nagyon jó fiúk voltak, így biztosan előkerül majd valami a puttonyból – adta hírül a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság.