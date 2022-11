A város egészségügyi alapellátásának helyzete is terítékre került a minap a városi közgyűlés ülésén. Békéscsabán 25 felnőtt és 11 gyermek háziorvosi, valamint 19 fogorvosi körzet található. Jelenleg két körzet betöltetlen, de azok ellátása is megoldott helyettesítéssel, sőt, az egyiket jövő év elejétől be is töltik. Megvizsgálták a doktorok életkorát, és kiderült, hogy a mintegy 50-ből 14 szakember töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt: a felnőtt háziorvosok közül nyolcan, a gyermek háziorvosok közül ketten, a fogorvosok közül pedig négyen.

Az önkormányzat 2020 óta nyújt támogatást a háziorvosi feladatot ellátó szolgáltatók számára, mégpedig a rezsiköltségekre. Szarvas Péter polgármester nemrég sajtótájékoztatón elmondta, hogy a doktorok képviselőivel egyeztettek, és ők kérték, hogy emeljék az eddig adott összeget a megnőtt energiadíjak miatt. Ezért a havi támogatás összegét 15 százalékkal növelik. Az összeg pedig így 50 ezer, 40 ezer és 35 ezer forintra emelkedik, attól függően, hogy a háziorvos saját, bérelt vagy önkormányzati tulajdonban lévő rendelőben dolgozik.