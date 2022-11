Ennek ellenére a vésztői vésztői Pruha Anita Mariann nagyon élvezte a felkészülést és a vizsgát is. Mint hangsúlyozta, 13 éve dolgozik műkörmösként mellékállásban és szeretett volna továbblépni szakmailag, illetve tanulókat is foglalkoztatni. Emellett nem adja fel a főállását sem, építőmérnökként a MÁV Zrt.-nél dolgozik főállásban, mellette útépítést is oktat a Vízmű középiskolában. A nagy szerelem viszont a kézápolás.