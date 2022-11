Szakképzésben a jövő címmel tartott előadást a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. Pölöskei Gáborné elmondta, az alapokat 2019-ben fektették le, ekkor fogadta el a vonatkozó stratégiát a kormány. A megváltoztatott rendszer pedig 2020 szeptemberében indult el. A visszajelzések alapján szerinte jó úton haladnak, folyamatosan figyelik, monitorozzák a rendszert, persze szükség van finomhangolásokra.

Elindult egy növekedés is a szakképzésbe felvett tanulók számában, átlagosan 10 százalékos – folytatta, bemutatva, hogy 50 ezerről csaknem 55 ezerre nőtt a szám. Idén tavalyhoz képest volt egy minimális csökkenés, de ez annak következménye, hogy nem tudtak felvenni annyi fiatalt az intézmények, amennyit szerettek volna. Ennek oka, hogy a gyerekek itthon nem ágazatot és szakmát, hanem középiskolát választanak, és volt olyan intézmény, ahol többszörös volt a túljelentkezés.

A következő feladat ezért szerinte az, hogy megmutassák, más szakképző intézmények is tudnak minőségi képzést nyújtani, bátran jelentkezhetnek azokba is, hiszen most azok a diákok, akik nem tudtak így szakképzésbe menni, gimnáziumokban folytatták a tanulmányaikat. Hangsúlyozta: a gyerekek és szüleik a középiskolákat értékelik, ezért jó intézményekre van szükség – és így még több tanuló megy majd be a szakképzésbe.

A technikumok esetében a legkedveltebb ágazatok között az informatika és távközlés, a gazdaság és menedzsment, a turizmus és vendéglátás, a specializált gép- és járműgyártás, a rendészet és közszolgálat szerepel. A szakképző iskolák esetében pedig a turizmus és vendéglátás, az építőipar, a gépészet, a kereskedelem, az elektronika és elektrotechnika a legnépszerűbb.