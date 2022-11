Magas technológiai színvonalú telepek kellenek

A családi vállalkozás sikeres projektjére, az elnyert támogatásra visszautalva Nagy István kiemelte:

– Ha már itt, egy családi gazdaságban felépült 560 férőhelyes istálló átadásán vagyunk, akkor szólnom kell intézedéseink sorában lévő telephelyfejlesztési támogatásokról is. Versenyképességünk érdekében az európai uniós előírásoknak mindenben megfelelő, magas technológiai színvonalú telepek kellenek. Két éve jelent meg a Dorcsinecz család által is igénybe vett kiírás, amely a nagyobb léptékű korszerűsítést célozza. Az eddig megítélt támogatási összeg 358 milliárd forint, ami 680 kérelemhez kapcsolódik – jelentette be a miniszter, majd részletezte azokat a felhívásokat, kiírásokat, amelyekkel egyéb, kisebb telepek fejlesztését célozták meg.