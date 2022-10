Mint kiemelte, a neves békési személyiség 1911-ben született Békésen, a Kastélyzugban. A településen is érettségizett, jogi doktorátust szerzett, majd könyvesboltot és könyvkiadót nyitott. Mint a békéswiki oldalon olvasható, felkarolta a népi írókat, a nép-nemzeti gondolatot. Könyvkiadói tevékenységét 1938 május 15-én, 27 éves korában kezdte, amelynek célja elsősorban a népi írók műveinek publikálása, a népi kultúra értékeinek átmentése volt. A Magyar Élet Könyvkiadó – többek közt – Erdélyi József, Németh László, Kodolányi János, Sinka István, Veress Péter, Szabó Dezső, Tersánszky Józsi Jenő műveit adta ki. Az államosításig, 1939–1950 között 150 könyvet jelentetett meg.

A kommunizmus évtizedeiben börtönben is ült, 1970-ben az Egyesült Államokba emigrált. 1975-ben szintén a feleségével megalapította a Püski kiadót. 1976-ban fiuk, Püski István is kiutazott, a kiadói ügyek intézésében segítette. Ahogy az oldalon olvasható, Amerikában a másfél évtized alatt 54 könyvet adott ki. Az 1980-as évek közepére a Püski Kiadó New York-ban ugyanazt a funkciót töltötte be, mint a korábbi, budapesti Szerb utcai könyvesboltjuk. Hírek, információk cseréje, baráti beszélgetések helyszíne, egyben a nyugati magyarság egyik szellemi központja volt.

1989-ben hazaköltözött a feleségével, és itthon folytatta könyvkiadói tevékenységét. 1989-ben a békéscsabai Kulich Gyula-lakótelepen (jelenleg Kazinczy-lakótelep) megnyílt a Püski-Isis könyvesbolt. Avatásán még mint a New York-i Püski-Corvina Kiadó tulajdonosa volt jelen. 2009-ben hunyt el. Mucsi András szólt arról, hogy Békésen a könyvtárat róla nevezték el.

– Ez a szellemi óriás is megérdemli, hogy szoborral is tisztelegjünk az emléke előtt – hangsúlyozta a képviselő.