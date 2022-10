Balog Lászlót mindenki dolgos embernek ismeri, a férfi tizenhét évig egy békéscsabai faipari boltban volt szerszámélező, emellett favágással, nyílászárók cseréjével foglalkozott. Aktív életet élt, a kamuti polgárőr egyesület elnökhelyetteseként is a közösség javát szolgálta. Élete idén márciusban fordult nagyot, amikor a rokonainál kivágott diófa vékonyabb ágait akarta összeaprítani. Segített is, aztán amikor már üresen járt a gép, le akarta tisztítani. Az aprító hátulsó része azonban elkapta a kesztyűjét, a pulóverét és behúzta a kezét is. A pillanatnyi rossz döntés miatt a bal karja teljesen szétroncsolódott, a békéscsabai kórházban amputálták.

– Azóta is vannak nehéz óráim, de igyekszem észrevenni a jót. Rehabilitációs program keretében több hónapot töltöttem el a fővárosi Szent Imre kórházban, ahol megtanultam mozgatni a megmaradt izomzatomat. Ez kell ahhoz, hogy a művégtagot megfelelően tudjam majd használni – mondta el Balog László. Hozzátette, a két hónap alatt testileg, szellemileg is elfáradt, de mindent begyakorolt, és az álma az, hogy újra dolgozhasson, ehhez szükséges a szenzorokkal ellátott műkar.