Immár a XVI. Idénynyitó Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Fesztivált szervezték meg szombaton, Szarvason. Szigeti Erika, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző és Nemzetiségi Egyesületének tagja elmondta, 19 csapat nevezett be az idei rendezvényre finomságaival. Érkeztek versenyzők többek között Erdélyből és Szerbiából, valamint a helyiek és környékbeli települések is képviseltették magukat.

A kategóriák szerint készítettek, illetve hoztak töltött káposztát, sült kolbászt, disznótoros süteményt és fogópálinkát melyeket a hét tagú zsűri – Rózsa György (zsűrielnök), Urbán Ildikó, dr. Lipcseiné Czifra Magdolna, Biacsi László, Gécs László, Várkonyi Tibor és Tomasovszki Toma András értékelt.

Utóbbi a hagyományok szerint kolbászkirályt is hirdetett a tavalyi szárazkolbász ízek alapján. Hozzátette, a fesztiválra érkező látogatók sem maradtak éhen, hiszen az egyesület töltött káposztát, sült kolbászt és hurkát kínált mindenkinek.

Mindeközben barátságok szövődtek a csarnok sorai között, és a csapatok meghívták egymást saját rendezvényeikre. Ami pedig idén sem maradhatott el, az a déli nótaszó, amit Závoda Ferenc ötlete alapján minden csapatnak elhúzott a zenekar saját standjánál és persze saját dalválasztással.

Csernus Zsolték szárazkolbásszal, fogópálinkával (barack) és friss kolbásszal is beneveztek a versenyre.

A fesztivál megnyitóján Závoda Ferenc, a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző és Nemzetiségi Egyesületének elnöke és a rendezvény házigazdája kifejtette, a 16. alkalommal találkoznak Szarvason egy olyan eseményen, amivel megnyitják a töltöttkáposzta-főzés, a kolbászkészítés és lényegében a disznótorok idényét. Öröm számára, hogy évről-évre nagy érdeklődés övezi rendezvényüket.

Dr. Cseh Tibor András, a MAGOSZ megbízott főtitkára elmondta, a kolbász egy nagyon régi szó, még a török nyelvből került hozzánk, és eredetileg azt jelentette, hogy harapás. Amikor azonban ő meghallja ezt a szót, az jut eszébe, hogy a béke étele. Azért, mert amikor például egy gazdafórumon vannak éppen, a gazdaság nagy dolgait boncolgatva, és a konyhából belopódzik a sült kolbász illata, hirtelen mindenki engedékenyebbé és nyitottabbá válik.

Majd, amikor elfogyasztják ebédként, már a világ minden gondját meg tudnák közösen oldani. Hozzátette, hasonlóképp van ez a töltött káposztával is. Ez utóbbira érvényes az, hogy mindenkinek a sajátja a legjobb, de legyen az kicsi, vagy nagy töltelék, paradicsomos vagy sem, biztosan nem marad belőle a tányéron. A szarvasi töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő fesztivál tehát véleménye szerint egy nagyon fontos esemény, és szép hagyományoknak ápolója, szervezőivel együtt.

Farkas Sándor régi emlékeket idézett fel.

Farkas Sándor parlamenti államtitkár kifejtette, amikor meghívást kapott erre a fesztiválra, régi emlékeket idézett fel, melyek szerint Szarvas mindig az egyedi rendezvényeiről híres. Emellett a város nagyszerű vendéglátása, konyhája és Körös-partja is utánozhatatlan. Hozzátette, a kolbász és a töltött káposzta minden magyar ember konyhájában megfordul, és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok ápolása és örökül hagyása mindannyiunk számára fontos. A szarvasiak pedig ezen hagyományok megőrzésében élen járnak, ízviláguk a fenti ételek esetében különleges, tehát aki részt vesz a töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő rendezvényükön, az csak nyerhet.

Babák Mihály polgármester hangsúlyozta, a fesztivál napja az idei évük egy újabb ünnepe, melyet szintén átjár a város újratelepítése 300. évfordulójának hangulata. Hozzátette, a szarvasiak szeretnek jól élni, amihez kell például biztonság és egészség, de kellenek hozzá a jó ízek, ételek, italok és kedv is. A szarvasi gazdák egyesületének rendezvénye pedig ezeket magába foglalja, ezért ott mindenki jól érezheti magát.

Rózsa György műsorvezető, szerkesztő, producer elárulta, ínyenc emberként örömmel fogadta el a zsűrielnökségre szóló felkérést, főként azért, mert ismét egy szarvasi rendezvényre érkezhetett. Érkezésekor pedig öröm volt számára azt látni, hogy a fesztiválra Erdélyből is érkeztek, hiszen családja partiumi, így amikor ott, vagy a közeli Erdélyben jár, mindig hevesebben dobog a szíve, ahogy az ottani emberekkel bárhol találkozva is.

Végül Gaál Roland járási hivatalvezető pohárköszöntőjében elhangzott, azért jó, ha a fesztivál által is közvetített hagyományok megmaradnak, mert igazi, minőségi ételt akkor tudunk enni, ha azt saját magunknak készítjük el. Ha tudjuk azt, hogyan kell például fűszerezni és jól megfüstölni a kolbászt, illetve összerakni egy töltött káposztát. Ezek mind olyan tudások, amik szerinte nem veszhetnek el a világunkból.

Rózsa György (balra) ínyenc emberként örömmel fogadta el a zsűrielnökségre szóló felkérést.

A szarvasi Fidesz csoport tagja, Csernus Zsolt képviselő elmondta, szárazkolbásszal, fogópálinkával (barack) és friss kolbásszal is beneveztek a versenyre, utóbbiból tíz kilogrammot gyúrtak be a helyszínen. Elárulta, a kezdetek óta, így 16 éve járnak és neveznek a töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő fesztiválra, és számos sikerélményük is volt már a megmérettetéseken. Tavaly például különdíjat nyert szárazkolbászuk, de friss kolbásszal is nyertek már.

A helyi Medius Mosoda csapata most először nevezett be a fesztivál versenyére, amire kilencen érkeztek, és együtt készítettek kolbászt, töltött káposztát és kapusznyikát. Káposztából 60 tölteléket főztek, kolbászból pedig 15 kilogrammot gyúrtak, mindet saját, hagyományos receptek alapján.