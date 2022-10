Többször beszámoltunk már arról, hogy az idei afrikai túrán KAM Home Goes 2 Bamako névvel részt vesz a szegedi ingatlanos Muráti Kamilló és a békéscsabai óvodapedagógus, Botyánszki Bence.

A páros indulás előtt azt ígérte, amikor tudnak be is jelentkeznek, így történt ez csütörtökön reggel is.

– Durva volt az éjszaka, áthágtuk az első szabályt, hogy éjjel ne vezessünk, de végül célba értünk – mondja el a videós bejelentkezésben Botyánszki Bence.