A csapatokat a Mokry-sátorban lelkesítette, és kolbászkészítési tanácsokkal, tapasztalatokkal látta el Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere és Varga Tamás alpolgármester is. Ahogy a polgármester elmondta, a csapatoknál látszott, hogy őrzik, ápolják a kolbász, és készítése hagyományát. Varga Tamás kiemelte, évente háromszor készítenek kolbászt, az idény náluk is most kezdődik.