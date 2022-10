Dr. Csernus Imre a november 11-én megjelenő kötetben ismét egy különösen izgalmas kérdést, a párkapcsolatok témáját jártja körül. Már a cím is érdekes, hiszen abban felcseréli a te és én udvariassági sorrendet.

– Ha a hagyományos „te és én” működne, akkor nem lenne ennyi probléma a párkapcsolatokban. Ez azonban így nagyon nem pálya, így körülbelül egy-másfél évvel ezelőtt jutott eszembe, hogy mi lenne, ha megcserélném a sorrendet. Tettem ezt azzal a céllal, hogy ha előbb megteremtem az ént, jól vagyok a bőrömben, nem ártok magamnak és másoknak, rendelkezni fogok egy olyan kisugárzással, ami feltűnik, illetve kitűnik, s így aki hozzám csapódik, feltehetően rendelkezik majd ugyanezzel a töltettel – mondta el lapunknak dr. Csernus Imre. Hozzátette, a klasszikus te és én kapcsolatokban jelen van a kölcsönös egymásra támaszkodás, a „mi ketten alkottunk egy egészet”.

– Nekem ez az elejétől nem stimmelt, egy ember az egy ember, két ember az két ember. Miért alkotnánk ketten egy egészet. Akkor mi fél emberek vagyunk? – folytatta a gondolatot a pszichiáter. – Szeretnék önmagam bőrében egy ember lenni, hogy jól érezzem magam.

A gyomaendrődi nyomdában már gyártják Csernus Imre új könyvét.

Ahogy a könyv fülszövegében is olvasható, aki nem tudja szeretni és elfogadni önmagát, az mást sem képes igazán szeretni. Dr. Csernus Imre kifejtette, a kötetben az alapoktól kezdve járja körül a párkapcsolatokat, onnantól, hogy a gyerekek elkezdenek ismerkedni, elkezdik a szülői mintákat átmásolni. Kiemelte, a könyvben szó van arról is, hogy mit jelent egy adott kapcsolat megtartása, az olvasók képet kapnak arról, hogy milyen a konfliktusok békés kezelésének hagyományos módszerekkel kombinált módja.

A könyv egyik fontos kérdése, hogy a biztonság miért nem azonos a boldogsággal. Dr. Csernus Imre ezzel kapcsolatban kifejtette, azok az emberek, akiknek érzelmi konfliktuskezelés szempontjából önbizalomhiányuk van, előszeretettel használják a „ketten alkotunk egészet” kifejezést.

– Az önbizalomhiánnyal küzdő ember, egyedül nem érzi jól magát, állandóan az foglalkoztatja, hol van a másik, mikor jön haza, szereti, vagy nem szereti. Ezért az önbizalomhiánnyal bíró ember, amit boldogságnak mond, valójában a biztonságérzet. Így lényeges, hogy előbb legyek én jól a bőrömben, ami akkor működik jól, ha nem csak a szép dolgokat, hanem a fájdalmas konfliktusaimat is jól tudom kezelni – fogalmazott. – Az élet nem habos torta, ott van minden, és ha jönnek a traumatikus élmények, és mind a ketten megijednek, akkor hogyan támaszkodnak egymásra. Miben, az ijedtségben, a pánikkeltésben? A gyerekeiknek milyen mintát mutatnak, hogyan készítik fel őket az életre?

Arra a kérdésünkre, hogy mi az oka a számos párkapcsolati problémának, úgy vélekedett, ebben az intenzív, ingerekkel teli és zajló életben, nagyon fontos gyorsan és határozottan hozni döntéseket, gyakran ki kell lépni a komfortzónából.

– Ha nem hozunk megfelelő döntést, nincs sikerélmény, nincs önbizalom. Persze a vak tyúk is talál a szemet. Ez az öntudatlan emberekre jellemző, néha összejön nekik, de nem tudatosan, így nem is tudják megtartani a kapcsolatot. Azt hiszik, hogy ellustulhatnak, hogy nem szükséges a tűzre rakni semmit. A tűzre azonban nap mint nap fontos rakni, hogy megmaradjon a kölcsönös tisztelet és megbecsülés. Ha ez nincs, csak idő kérdése, hogy mikor fog a kapcsolat a gyakorlatban is meghalni – hangsúlyozta.

Csöndes Zoltán

Fotós: Bencsik Ádám

A könyv egyebek mellett arra is választ keres, hogy miért nem érdemes tartanunk a kudarctól, milyen intő jelek figyelmeztetnek a szerelem halálára, miért hasznos megtanulni, hogy az igazság félúton van.