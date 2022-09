A támogatás segítségével a Teleky utcai óvodában új tornaszobát építenek majd – tájékoztatta hírportálunkat Kálmán Tibor. A város polgármestere elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy javítsák az oktatás-nevelés feltételeit, illetve a lehetőségek szerint ennek érdekében újabb és újabb beruházásokat valósítsanak meg.

– Ebbe a sorba illeszkedik a Teleky utcai óvodát érintő projekt is – folytatta a gondolatot Kálmán Tibor. A településvezető elmondta, több ok miatt is szükség van a fejlesztésre. A gyerekek jelenleg egy nem messze eső, de az óvodaépülethez nem kapcsolódó ingatlanba járnak tornázni, az az épület viszont már nem mindenben felel meg a kor elvárásainak sem energetikai, sem egyéb szempontból.

– Ezért is gondolkodtunk egy új ingatlanrész megépítésében. A fejlesztésnek köszönhetően a gyerekek helyben tornázhatnak, a tornaszoba kapcsolódni fog az óvodához. Az új létesítményt a középrészén húzódó folyosón lehet majd megközelíteni. Ez már csak azért is előnyös, mert például kevésbé jó időben az óvodások végig fedett helyen juthatnak el a testmozgást biztosító helyiségbe – fogalmazott a polgármester, aki kitért arra is, hogy magát a tornaszobát a hátsó kertben alakítják majd ki.