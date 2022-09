Hrabovszki János, az Országos Magyar Vadászkamara Békés Megyei Területi Szervezete, valamint a Békés Megyei Vadászszövetség elnöke hírportálunknak elmondta, a vadászkamarai törvény értelmében évente egyszer továbbképzést kell tartani a hivatásos vadászoknak.

– Békés megyében mindez a 85 vadásztársaságnál alkalmazott mintegy 170 hivatásos vadászt érinti – tette hozzá Hrabovszki János, akitől megtudtuk, mellettük még körülbelül 2800 sportvadász tevékenykedik a megyében, hódol hobbijának.

Hrabovszki János

Fotós: Lehoczky Péter

A megyei elnök elmondta, hogy a továbbképzéseken próbálnak olyan témákat a középpontba állítani, amelyek érdekesek és hasznosak is a hivatásos vadászok számára, illetve vannak kötelező elemek is. A Munka Törvénykönyve szerint az alkalmazottaknak, így a vadásztársaságok munkavállalói számára is balesetvédelmi oktatást kell tartani. Idén újdonságként a szerdai program ezt a terhet levette az érintett társaságok válláról, hiszen speciális balesetvédelmi oktatást hívtak életre a hivatásos vadászok részére.

Fontos része volt az eseménynek az az előadás, amely az aranysakál-állomány robbanásszerű terjedésével kapcsolatos kérdéseket járta körül. Az éjszakai ragadozó egyre nagyobb tömegben él hazánkban és térségünkben is, nincs természetes ellensége, ellenben komoly károkat okoz a vad- és háziállat állományban is. Éppen ezért szabályozni szükséges az állományt. Az erről szóló tudnivalók ismertetéséhez olyan vadászt hívtak meg, aki a töviről hegyire ismeri a kérdést, és annak gyakorlati oldalát is.

Az aranysakál-állomány robbanásszerű terjedésével is foglalkoztak

Fotós: Lehoczky Péter

Az aranysakál egyébként őshonos Magyarországon, de az elmúlt 40-50 évben eltűnt, majd a délszláv háború alatt, amikor ott a közegét megzavarták, békésebb és nyugodtabb részt keresve, visszatért hazánk területére. Akkor csak néhány példány érkezett, szigorúan védett állatnak számított, és mindenki örült a jelenlétének. Azonban olyan mértékű szaporulat indult el, amit nem tudnak féken tartani. A megyei vadászkamara éppen ezért már harmadik éve hirdet pénzdíjas sakálgyérítő versenyt hivatásos és sportvadászok számára. Csapdával és puskával is felvehetik a harcot a ragadozóval, méreg használata viszont ebben az esetben is szigorúan tilos.

A továbbképzés egy másik előadója, a főként a ragadozó madarakat érintő mérgezések témájáról beszélt, körüljárva, hogy mit tegyenek és mit ne a hivatásos vadászok. Hrabovszki János elmondta, előfordulhat, hogy talajfertőtlenítők, növénytermesztésben használt szerek, illetve emberi felelőtlenség okozhat problémákat.

A hivatásos vadászok egy anonim kérdőívet is kitölthettek hivatásuk megbecsüléséről. Hazánkban a vadásztársaságok egyesületi formában működnek, azok alkalmazzák a hivatásos vadászokat. Az Országos Magyar Vadászkamara, illetve a vadászati védegylet, kiadott egy kérdőívet, amelyben azt mérik fel, hogy miként élik meg a hivatásos vadászok a munkáltatójukkal való kapcsolatot. A jogszabályok szerint minden megkezdett négyezer hektáros vadászterületen hivatásos vadászt kell foglalkoztatni, ugyanakkor nagyon nehéz most szakembert találni, az iskolákban frissen végzett fiatalok máshol keresik a boldogulásukat.