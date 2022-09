Lételeme a színpad 2 órája

Sztárban sztár: lenyűgözte a zsűrit a csabai Molnár Sándor – videóval

Molnár Sándor neve és arca sokaknak ismerős Békéscsabán, sőt, most már talán szerte az országban is. A harminchárom éves férfi rengeteg lábon áll: táncos, tánctanár, fodrász, masszőr, mindezek mellett pedig még énekesi babérokra is tör. Bekerült a TV2 – Sztárban sztár leszek! című műsorába, ahol első produkciójával lenyűgözte a zsűrit.

Hétvégén szurkolhatunk neki, hogy bekerüljön az élő showba Forrás: TV2

– Honnan jött az ötlet, hogy jelentkezzen a televíziós műsorba?

– Tavaly már indultam Elton John bőrébe bújva, régóta szunnyadt bennem az éneklési vágy. Nyomon követtem a külföldi tehetségkutatókat is, iszonyatosan feltuningolt, hogy a hétköznapi emberek, akik kiálltak a színpadra, addig a pillanatig csak otthon énekeltek, mint én, és igazi előadóművészek, dalszerzők lettek. – Nagyon sokoldalú, ha egy gyors bemutatkozást kellene adnia magáról, mit emelne ki?

– Azt, hogy az éneklés, a zene és a színpad az én világom. Egészséges önbizalommal élek, hatalmas szívem van. Öröm, ha mások is „visszaadják” ezt a szeretetet, ha tudnak velem nevetni. Azt hiszem, a szürke hétköznapok, nehézségek mellett is ember tudok maradni. Fontos nekem a humor, sokat viccelődök, ugyanakkor rengetegen öntik ki nekem a bánatukat is. – Múlt hétvégén George Michael-t imitálta, milyen érzésekkel nézte vissza a produkciót a tévében?

– Nagyon jó volt még egyszer átélni a fellépést, egészen másfajta érzések jártak most át. George Michaelhöz tíz emberből kilenc hasonlított, így adódott, hogy hangi adottságaimat hozzá csiszolom. Ezzel akartam „robbantani” az elődöntő első részében. Most hétvégén lesz a középdöntő, lehet szurkolni, hogy bekerüljek az élőshowba. – Kiknek a bőrébe bújna még szívesen?

– Azokat az előadókat keresem meg, akik közel állnak a szívemhez, vagy a hangomhoz. A show lényege, hogy elkápráztassam az embereket, velem nevessenek, velem sírjanak. A ballada sem áll távol tőlem, de a legfontosabb, hogy a tánctudásomat is megcsillogtassam. Távlati célom természetesen a győzelem, a zeneiparban hatalmas ugródeszka lenne az idei év legsokoldalúbb előadójának lenni. Emellett mélyen foglalkoztatnak a dalok, amikhez nyúlok, beleképzelem magam az előadó akkori élethelyzetébe. Meglepő módon sokszor hasonlít az enyémhez. Egyszerre nyitott és befelé figyelő a sokoldalú tehetség Molnár Sándor Békéscsabán született, krisztusi korban van; harminchárom éves. Édesanyja jelenleg a százesztendős nagypapáról gondoskodik, édesapja szakoktatóként dolgozik egy helyi középiskolában. Sándor nagycsaládban nőtt fel, megszokta és megszerette a nyüzsgést. Élete a Sztárban Sztár leszek!-kel még inkább felpezsdült, de azt mondja, ha mindent észben tart, akkor nincs baj, követhető a „rendszere”. Bevallása szerint egyszerre extrovertált és befelé forduló. A színpadi pörgés a mindene, aztán lecsendesülésképpen meditál, zenét hallgat, sőt teljesen kikapcsolja a takarítás is.

