Nem volt kegyes az időjárás a 13. alkalommal megszervezett Viharsarki Vágtának, a Nemzeti Vágta sarkadi előfutamának. Péntekről szombatra, valamint szombaton délig a mérések szerint 40 milliméter csapadék esett Sarkadon, így a Hargita sétány végén, az Éden Camp mellett felépített pálya annyira felázott, hogy nemhogy szombaton nem lehetett, de még napokig nem lehetne rajta biztonságosan vágtás futamokat rendezni.

Noha szépszámú nevezés érkezett a történelmi Magyarország minden területéről, illetve a szervezők és a szakértők is sokáig vártak, hogy milyen döntést hozzanak, végül egyöntetűen úgy határoztak, nem rendezik meg sem a vágtát, sem a kishuszárok versenyét – szem előtt tartva a biztonságot, a lovasok és a lovak egészségének védelmét. Ezért

sorsolással döntötték el azt, hogy mely települések – illetve az általuk nevezett zsokék és patások – jutnak be a fináléba, amelyet október 1-jén és 2-án a budapesti Hősök terén rendeznek.

A tizenhárom jelentkező közül ott lesz a fővárosban, a Nemzeti Vágtán Sarkad színeiben Kiss Dorottya Rakéta Rozsdás nyergében, valamint bekerült a döntőbe Békéscsaba, Zsadány, Vámospércs, Mátételke, Szilvásvárad, Nyúl, Ajak és Nyíregyháza. A kishuszárok versenyén, a tizennégy nevezőből pedig ott lesz biztosan Mezőhegyes és Lajosmizse, de elképzelhető, hogy további öt település szintén részt vehet, így Békéscsaba, Újhartyán, Nagymágocs, továbbá a vajdasági Orom és az erdélyi Farkaslaka.

– A legfontosabb a balesetek megelőzése, a lovasok és a lovak egészsége – hangsúlyozta dr. Mokán István, Sarkad polgármestere. Kiemelte: bár futamokat nem rendeztek, a Viharsarki Vágta így is sikeres volt, elérte a megfogalmazott célt: egy jó hangulatú, kétnapos program keretében sikerült tovább erősíteni a közösséget, tudtak találkozni a lovas társadalom tagjai és a lósport szerelmesei. Ugyanis a lovak és a zsokék, valamint a települések képviselői már pénteken megérkeztek a városba – nemcsak Békés megyéből, hanem a történelmi Magyarország minden szegletéből –, akiket szívélyes vendéglátás fogadott. A közösség kovácsolása, az összetartozás pedig nagyon fontos szempont a mai rohanó világban.

Hozzátette azt is, hogy

a szabadkártyák és a sorsolás révén több, a Viharsarki Vágtára nevező település képviseltetheti magát majd Budapesten, mint amennyire lehetőség lett volna egyébként.

Úgy volt, hogy öt település juthat be Sarkadról a Hősök terén rendezendő döntőbe, de Sarkaddal együtt kilenc település kapott lehetőséget. A kishuszárok közül pedig ketten kerülhettek volna be a fináléba, ám várható, hogy nem ketten, hanem heten lesznek majd.

A rendezvény előkészületeiben, többek között abban, hogy az Éden Camp mellett felépítették a Hősök terén is lévő pálya pontos mását, rengetegen vettek részt, így az önkormányzat és az intézményeinek munkatársai, vállalkozók, és külön kiemelte a sarkadi Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület tagjainak szerepét is. Mint fogalmazott: lehet, hogy most elmaradtak a futamok, a Viharsarki Vágtát a terveik szerint jövőre is megrendezik.