Sokan talán azt gondolják, hogy az alföldi puszták egyhangúak, unalmasak. Ez azonban távolról sem így van. A puszták színváltozásainak ugyanis nagyon érdekes dinamikája van. Tavasszal, ha kedvező az időjárás és szépen sarjad a fű, akkor egyértelműen a zöld szín uralja a tájat. Nyáron kisülnek a gyepek, ekkor a sárga szín lép előtérbe. Végül a nyár végi, kora őszi esők hatására tömegesen jelenik meg a sóvirág és a csillagvirág, ami hullámzó, lila tengerré változtatja a rónaságot – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján.

Mivel a hosszú, aszályos időszak után augusztus végén a Csanádi pusztákra is megérkeztek az esők, így a magyar (sziki) sóvirág is intenzív virágzásba kezdett.

Jellemzően a régi folyómedrek, erek mentén vannak a legsűrűbb állományai. Érdemes most egy kirándulást tenni, felmenni a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Montág-pusztai megfigyelőtornyába, ahonnan csodás kilátás nyílik a tájra. Olyan, mintha egy hullámzó, lila virágfolyam borítaná a pusztát. A Montág-pusztán még különlegessé teszi a látványt az, hogy az itteni, nyári tűzesetek után fekete foltok tarkítják a tájat, s gyakorlatilag a sóvirág az egyetlen, amely a tűz után hamar ki tudott sarjadni.

A csillagvirág virágzata is kisebb, mint a sóvirágé.

Egy másik, szintén lila színű virág, a védett őszi csillagvirág is mostanában virágzik. Ez a növény alacsonyabb és a virágzata is kisebb, mint a sóvirágé. A jácintfélékhez tartozó növény 5-15 cm magas, a Dél-Tiszántúlon az ürmös szikes pusztákon fordul elő, néhol igen nagy tömegben. A virágzata augusztus végétől nyílik a keskeny, szálas leveleinek megjelenése előtt. A Csanádi pusztákon több területen vannak jelentős állományai, illetve nagyobb mennyiségben megtalálható a Maros-ártér közelében is.