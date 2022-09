A műszaki mentések száma ezúttal is több mint kétszeres arányban meghaladta a tűzesetekét. A műszaki mentések közül 51 százalékban viharkárhoz kellett vonulniuk, a többi esemény közlekedési baleset és egyéb esemény volt. Előfordultak téves jelzések is, amikor az automata tűzrendszerek adták azokat, és vonulás közben vagy a helyszínen derült ki, hogy nem történt olyan dolog, amely beavatkozást igényelt volna. Tizenegy alkalommal szándékosan megtévesztő jelzés futott be a tűzoltókhoz, ilyen esetekben szabálysértési feljelentést tesznek, illetve a nem túl olcsó vonulási költségeket is behajtják.

A tűzoltók minden tűznél végeznek adatgyűjtést, és vannak olyan esetek, amikor hatósági eljárás keretében vizsgálják, hogy volt-e emberi közreműködés annak keletkezésében. Huszonhét ilyen esemény történt, amelyek jelentős része bűncselekmény gyanúja miatt indult, de volt, hogy szakmai okok miatt és négyszer haláleset miatt kellett az eljárást lefolytatni. Az említett huszonhét alkalomból hússzor a munkatársaik meg tudták állapítani a tűz keletkezésének okát, a további esetekben az csak vélelmezhető volt. A katasztrófavédelem szakemberei a bűnesetek, illetve halálesetek kapcsán együtt dolgoznak a rendőrséggel, valamint évente, kétévente közös gyakorlatot is szerveznek, a közelmúltban például Békéscsabán volt ilyen eseményük.