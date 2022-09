Idén is a nyitónapon, október 20-án, csütörtökön tartják az óvodások, általános iskolások ingyenes kolbászgyúróversenyét. 18 órakor hirdetik ki a nemzetközi szárazkolbászverseny eredményét, a versenydarabokat május 13-án pontozza a szakmai és a médiazsűri a Csabai Rendezvénypajtában. Október 21-én, pénteken a középiskolások és egyetemisták töltőversenyét rendezik meg.

Hégely Sándor fesztiváligazgató kiemelte, hagyományosan a szombati napra kerül a legtöbb csapatot felvonultató nemzetközi frisskolbászkészítő-verseny, de a vasárnapi programból nem hiányozhat a mangalica kolbászgyúróverseny, a nyugdíjas klubok, egyesületek, civil szervezetek, nagycsaládosok és hátránnyal élők támogatott töltőversenye és a töltöttkáposztafőző-verseny sem.

Minden évben hatalmas érdeklődés övezi a gyúróversenyt

A kolbászfesztivál híres arról is, hogy naponta minden korosztálynak rengeteg szórakoztató programot kínálnak, külön gondolva a családokra és gyermekekre. Természetesen a Csabai Kolbászklub is kiveszi a részét a fesztivál programjaiból. Hagyományos disznóvágást mutatnak be mindennap a sátruk mellett, és a frissen elkészült, tradicionális disznótoros ételekből kóstoltatnak, számos kistermelővel együtt.

– Örülök, hogy sokan a fesztiválon szereztek maguknak vásárlói kört, és vannak újak, akik most ismertetik meg termékeiket a látogatókkal. Fontos az is, hogy apáról fiúra száll a kolbászkészítés hagyománya. Nem egy olyan kolbászkirálya van a rendezvénynek, aki az édesapját követve nyert a szárazkolbászversenyen. A 25. Jubileumi Csabai Kolbászfesztivált pedig mindenki számára emlékezetessé kívánjuk tenni – hangsúlyozta Hégely Sándor. Elárulta, az eddigi fesztiválokon elkészített kolbászok hossza bőven elérne Békéscsabától Budapestig. Ez idén tovább nő, de a szlogen marad: A csabai Csabán az igazi!