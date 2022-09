Sok éve már, hogy hivatalos programokon megismerkedett Bánki András tankerületi igazgató és Ambrus Tibor, Csopak polgármestere. A baráti kapcsolaton túl olyan együttműködésről is beszélgettek, ami a tankerületi központ intézményeit, tanulóit is érintheti. Az ötletből valóság lett 2021-ben, a sikeres projektet megismételték 2022-ben is, így a Békéscsabai Tankerületi Központ fenntartása alá tartozó intézmények tanulói tavaly és idén is nyaralhattak a Balatonon, a csopaki polgármester közbenjárásával. Elsősorban olyan fiatalokra gondoltak az együttműködés keretében, akik nem látták még a magyar tengert. Idén egy békéscsabai és a kunágotai iskola diákjainak adatott meg ez a fantasztikus, ingyenes lehetőség.

A kunágotaiak megkeresésünkre úgy fogalmaztak: jutalomnyaralás volt ez a javából!

A Bereczki Máté Általános Iskola tanulói közül a 4. osztályos tanulók az egész éves példamutató magatartásukkal, számos versenyen való részvételükkel, kiemelkedő tanulmányi eredményeikkel vívták ki maguknak a balatoni 6 napos üdülést, ami rengeteg élményt nyújtott a gyerekeknek és a kísérő pedagógusoknak.

– Veszprémi állatkert, hegyi túra Csopakon a Csákány-hegyi kilátóhoz, Szentbékkálla kőtenger, Tihany, a Garda Akvárium, legós kiállítás, Balatonfüred – nagyon sok úti cél volt a programban. Minden délután a csopaki strandon csobbantak a gyerekek. A tankerületi központ és a vendéglátó önkormányzat jóvoltából teljes ellátás volt biztosítva. Nagyon jó közösségépítő, személyiségfejlesztő hatása volt a tábornak, miközben életre szóló élményt adott a gyerekeknek – elevenítette fel a balatoni nyár kínálta kalandjaikat a kunágotai iskola pedagógusa, Modok-Kaszás Edit.

A Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskolából tizennyolc diák utazott két kísérővel Csopakra. Papp-Jóljárt Gyöngyi intézményvezető elmesélte, náluk nagyon jól működik a diákönkormányzat. Akik ebből a munkából aktívan kiveszik a részüket, azokat a fiatalokat most ezzel a nyaralással tudták jutalmazni.

– Kiváló lehetőség volt ez kikapcsolódásra, ismeretszerzésre, közösségépítésre. Példás a kezdeményezés a Békéscsabai Tankerületi Központ részéről, hiszen évente más-más iskolák diákjainak ad esélyt, hogy ennek a fantasztikus egy hétnek a részesévé válhassanak. Tanítványaink sok élményt gyűjtöttek, meséltek a balatoni túrákról, a fürdőzésről is. Mi pedig megbecsülünk minden olyan alkalmat, amikor a gyermekek iskolás éveik alatt élményekkel gazdagodhatnak.